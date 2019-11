Coopération entre le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et le gouvernement du Québec - Dirigeables à charges lourdes : Québec annonce la création d'emplois qualifiés au cours des quatre prochaines années et l'implantation d'une usine de production de dirigeables

QUÉBEC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme une prise de participation de près de 30 millions de dollars canadiens (20 millions d'euros), par le biais d'Investissement Québec, dans le capital-actions de l'entreprise française FLYING WHALES (15 millions d'euros) et de sa filiale québécoise, Les dirigeables FLYING WHALES Québec (5 millions d'euros). Ce partenariat permettra au Québec de réaliser une partie du développement d'un nouveau dirigeable à charges lourdes et de s'assurer, à terme, de l'exclusivité de la production pour l'Amérique.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, M. Alain Rousset, et du président‑directeur général de FLYING WHALES, M. Sébastien Bougon.

Ce partenariat d'affaires entre le gouvernement du Québec et FLYING WHALES permettra aussi l'implantation d'une usine de production de dirigeables ayant une exclusivité sur le marché américain et mènera à la réalisation, dès 2020, d'un volet de recherche et développement dont la propriété intellectuelle demeurera au sein de la filiale québécoise. Une centaine d'emplois bien rémunérés devraient ainsi être créés au cours des quatre prochaines années.

C'est dans cette optique que FLYING WHALES étendra son consortium industriel, par le biais de partenariats avec des entreprises québécoises de l'aérospatiale, pour mener des activités de recherche et développement sur le dirigeable.

Citations :

« Par sa situation géographique et son environnement d'affaires attrayant et compétitif, le Québec est naturellement prédisposé à accueillir les grands projets d'investissement de la France et de l'Europe. L'implantation de FLYING WHALES ici renforcera notre position dans les secteurs de l'aérospatiale et du transport à l'échelle mondiale. Ce sont des domaines qui génèrent des emplois hautement spécialisés, en plus d'attirer des talents de l'international, et qui contribuent à l'essor de notre économie. C'est le genre de projet structurant et stratégique qui me rend très fier du Québec et de son industrie aérospatiale. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Région Nouvelle-Aquitaine est fière de participer à cette aventure industrielle aéronautique, FLYING WHALES, qui est synonyme de nouvelles possibilités dans le champ de la transition écologique et énergétique. Je suis heureux que le Québec rejoigne cette dynamique, laquelle conforte nos relations historiques et ouvre de nouvelles perspectives de développement pour nos entreprises et nos deux régions. »

Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

« FLYING WHALES est fière de devenir une entreprise québécoise. Nous avons trouvé ici, d'une part, un écosystème aéronautique particulièrement riche pour renforcer le consortium industriel aujourd'hui franco-français du programme LCA60T, et d'autre part une dynamique économique qui nous permettra d'accélérer le développement du LCA60T, puis d'étendre la production et les activités liées à notre solution à l'ensemble du continent américain, depuis le Québec. »

Sébastien Bougon, président-directeur général de FLYING WHALES

Faits saillants :

Le 18 juin 2019, lors du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget , le gouvernement du Québec a signé une entente de principe avec l'entreprise française FLYING WHALES pour le développement et l'industrialisation au Québec de dirigeables à charges lourdes.

, le gouvernement du Québec a signé une entente de principe avec l'entreprise française FLYING WHALES pour le développement et l'industrialisation au Québec de dirigeables à charges lourdes. Fondée en 2012, FLYING WHALES est une société française par actions simplifiées. Elle développe des dirigeables destinés au transport de charges lourdes et surdimensionnées en territoires éloignés, dépourvus de routes et d'autres infrastructures de transport.

Peu polluant, ce moyen de transport génère moins d'effets néfastes sur le plan écologique que les solutions de transport concurrentes, grâce à une réduction considérable de la consommation de carburant fossile et à des opérations qui n'ont aucune empreinte au sol (chargement et déchargement en vol stationnaire).

Le projet global de la société française vise le développement, la conception, l'industrialisation, la commercialisation et les activités d'un dirigeable d'une capacité de 60 tonnes, le LCA60T. Cet appareil sera destiné au transport, à bas coût et à très faible empreinte environnementale, de charges lourdes dans des lieux ou des régions difficiles d'accès.

La Région Nouvelle-Aquitaine est un acteur majeur du programme LCA60T : second actionnaire français de FLYING WHALES, elle accueillera le site de production des dirigeables LCA60T pour l' Europe , et enfin plusieurs entreprises du consortium industriel du programme sont situées en Nouvelle-Aquitaine.

Lien connexe :

