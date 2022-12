TAIPEI, 18 décembre 2022 /CNW/ - La société de sécurité de chaîne de blocs CoolBitX, le fabricant du portefeuille physique primé CoolWallet, a lancé CoolWallet HOT, un nouveau module de portefeuille logiciel dans son application CoolWallet qui permet à tous les utilisateurs de cryptomonnaie de gérer eux-mêmes leurs cryptoactifs en toute confiance.

L’application CoolWallet annonce la création du portefeuille CoolWallet HOT pour aider les utilisateurs débutants en cryptomonnaie à accéder à l’autogestion en toute sécurité en passant entre des portefeuilles de stockage à chaud et à froid en appuyant sur un seul bouton.

La nouvelle intégration CoolWallet HOT fournit à l'application CoolWallet une plateforme polyvalente pour intégrer plus rapidement de puissantes fonctions Web3, et aide à renforcer le mouvement d'autogestion de la cryptomonnaie à l'échelle de l'industrie chez les utilisateurs novices qui n'utilisent pas encore de portefeuille de stockage à froid.

Les utilisateurs de l'application CoolWallet peuvent, avec un seul bouton, alterner entre CoolWallet HOT et CoolWallet COLD, son module de portefeuille physique qui demeure inchangé et complètement isolé.

Les premiers utilisateurs de CoolWallet HOT qui essaient les services de jalonnement ou d'échange dans l'application obtiendront un jeton non fongible exclusif, qui donnera un rabais de 20 % sur un portefeuille physique CoolWallet. Les premiers clients seront également admissibles aux prochains largages de jetons CoolWallet.

CoolWallet HOT cible la sécurité des portefeuilles sur le Web3

L'adoption du Web3 s'est accélérée malgré les escroqueries et l'effondrement de dépositaires centralisés de cryptoactifs comme FTX au cours de l'hiver crypto 2022. Dans ce contexte, CoolBitX a décidé d'introduire une option plus sécuritaire pour tous les utilisateurs de cryptomonnaie qui cherchent à autogérer leurs fonds au moyen de l'application CoolWallet.

Le module de portefeuille de stockage à chaud n'est disponible que sur l'application CoolWallet, qui devient maintenant une plateforme Web3 à part entière. Les utilisateurs de CoolWallet Pro et de CoolWallet S conservent la même expérience, mais pourront désormais transférer les fonds dans leur portefeuille de stockage à chaud pour accéder plus rapidement à de nouvelles fonctions et à la prise en charge de leur monnaie.

Application CoolWallet : Quelles sont les nouveautés?

Prise en charge améliorée des cryptomonnaies : les utilisateurs peuvent profiter d'un plus grand nombre de cryptomonnaies de réseau principal et des jetons personnalisés de leurs écosystèmes.

Fonctionnalités améliorées du marché : les utilisateurs peuvent profiter d'intégrations avec WalletConnect, OpenSea, les bourses et plus encore.

Plus grande facilité d'utilisation : la toute nouvelle interface utilisateur intuitive est conçue pour donner aux utilisateurs toute l'information dont ils ont besoin en un coup d'œil.

CooWallet HOT prendra en charge les chaînes compatibles EVM, WalletConnect et OpenSea à la suite du lancement, et de nouvelles fonctionnalités seront intégrées périodiquement par la suite.

Téléchargez l'application CoolWallet officielle à partir de Google Play ou de l'App Store d'Apple.

À propos de CoolBitX

Depuis 2014, CoolBitX fait la promotion de l'adoption de masse de la cryptomonnaie grâce à une technologie supérieure de portefeuille non dépositaire. Lancée en 2016, sa gamme de portefeuilles en format carte professionnelle CoolWallet offre le premier espace portatif de stockage froid de détail qui permet aux utilisateurs de faire des transactions en toute confiance.

