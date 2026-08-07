Coolita lance la FAST Media Alliance en Indonésie aux côtés des principaux diffuseurs

JAKARTA, Indonésie, 7 août 2026 /CNW/ -- La première alliance industrielle indonésienne dédiée à FAST (Free Ad-supported Streaming TV) vient d'être lancée à Jakarta, réunissant des diffuseurs, des entreprises technologiques et des organisations médiatiques pour soutenir la transformation numérique de la télévision.

L'Indonesia FAST Media Alliance a été lancée conjointement par Coolita et le China Intercontinental Communication Center (CICC). Parmi ses membres fondateurs figurent les principaux diffuseurs publics et privés indonésiens -- TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia et JAKTV -- dont Tencent Cloud est le partenaire technologique.

FAST combine l'expérience classique de la télévision linéaire avec une diffusion sur internet et une diffusion continue financée par la publicité. Partout dans le monde, les diffuseurs utilisent de plus en plus FAST pour étendre la portée de leurs chaînes, apporter du contenu local à des audiences connectées et développer de nouveaux modèles de distribution numérique.

La nouvelle alliance vise à aider les diffuseurs indonésiens à explorer cette transition. Les membres travailleront ensemble au développement de chaînes FAST, à la distribution numérique de contenus et à la collaboration technologique, tout en préservant les atouts de la télévision gratuite en clair. L'alliance devrait également soutenir une coopération plus large entre l'industrie des médias indonésienne et les partenaires internationaux.

En tant que co-initiateur, Coolita exploite une plateforme de télévision intelligente dans plus de 100 pays et régions, desservant plus de 40 millions d'utilisateurs dans le monde, dont plus de cinq millions en Indonésie. Son service FAST, Coolita Channel, offre plus de 1 000 chaînes gratuites d'actualités, de sports, de films et d'autres catégories, offrant aux diffuseurs une plateforme de distribution CTV éprouvée.

L'alliance a été annoncée lors de la série d'échanges culturels entre la Chine et l'Indonésie à Jakarta, où des représentants de l'industrie ont discuté de l'avenir de la télévision, des médias numériques et de FAST. Les participants ont convenu qu'à mesure que le visionnement continue de se tourner vers CTV, une collaboration plus étroite entre les diffuseurs, les fournisseurs de technologie et les partenaires de contenu jouera un rôle important dans la prochaine phase de l'industrie de la télévision indonésienne.

L'Indonesia FAST Media Alliance se veut une plateforme industrielle ouverte et devrait prendre de l'expansion à mesure que de plus en plus de diffuseurs, de propriétaires de contenu et de partenaires de l'écosystème participeront au développement du marché indonésien FAST.

SOURCE Coolita Technology PTE. LTD

CONTACT : Shilin Chen, [email protected], +86-15918536496