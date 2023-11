COOLHUB™ : UNE SOLUTION INNOVANTE ET DURABLE POUR RAFRAÎCHIR LES CITOYENS DANS LES VILLES DU MONDE ENTIER

MONTRÉAL, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Vortex Structures Aquatiques International, fabricant et leader mondial en matière de jeux aquatiques et d'espaces publics, présente une toute nouvelle solution innovante pour répondre aux besoins des citoyens et des communautés dans les zones urbaines confrontées à la hausse des températures. Offrant des zones de rafraîchissement instantanées aux citoyens souffrant de la chaleur, COOLHUB™ délivre une gamme de solutions innovantes disponibles en deux collections : ABRIO et GLOMIST.

Se voulant une oasis inclusive pour les citadins, CoolHub™ combine les propriétés rafraîchissantes et apaisantes de l'eau tout en créant des espaces accueillants et relaxants pour les citoyens de tous âges. Qu'il s'agisse d'une halte tranquille sur le chemin du travail, d'un lieu de rassemblement pour la famille ou d'un espace de réconfort pour une personne souffrant de complications de santé liées à la chaleur.

Des solutions simples, pratiques et faciles à installer

"Chez Vortex, nous reconnaissons le besoin urgent de solutions simples, pratiques et faciles à installer pour minimiser l'impact des zones de chaleur dans les villes et les espaces publics. C'est dans cette optique que nous avons conçu CoolHub™, une solution durable et innovante qui met notre expertise en matière de gestion de l'eau au service des collectivités", a souligné Stephen Hamelin, président-directeur général de Vortex Structures Aquatiques International.

Vortex sera présent au colloque Adaptation et résilience par le paysage! événement annuel de l'Association des architectes paysagistes du Québec, le 7 novembre prochain au Grand Quai du Port de Montréal au kiosque K23. CoolHub™ a été lancé lors de la conférence de la National Park and Recreation Association (NRPA) qui s'est tenue à Dallas, en octobre dernier. Ces deux conférences sont axées sur les meilleures pratiques pour créer des communautés saines grâce aux parcs et aux espaces de bien-être.

En tant qu'oasis durable et apaisante, Abrio contribue à rafraîchir la communauté de jour comme de nuit, tout en gardant la conservation de l'eau au premier plan. De multiples configurations combinent des sièges, de l'ombre et des éléments aquatiques apaisants pour s'adapter à n'importe quel espace.

Les caractéristiques d'Abrio comprennent les technologies de pluie douce et de bruine de Vortex qui créent une expérience apaisante et rafraîchissante, des auvents architecturaux pour l'ombre, un éclairage LED solaire pour une lumière douce en soirée, une gamme de configurations de sièges et un activateur pour gérer l'eau à la demande. Un petit labyrinthe fluvial, à la fois apaisant et ludique, est également disponible pour favoriser l'interaction sociale entre les générations de citoyens.

Pour étendre la gamme CoolHub™, Glomist propose un dispositif d'eau fantaisiste et durable qui refroidi l'air ambiant et rafraîchit les passants avec une fine bruine.

En tant que solution innovante, CoolHub™ nécessite une connexion minimale à l'infrastructure d'un site, ce qui rend l'installation rapide et facile. Associée à la technologie d'activation à la demande, la technologie éprouvée de gestion de l'eau de Vortex garantit une utilisation efficace de l'eau et de l'énergie. Coolhub™ offre une solution fiable et rentable pour assurer la longévité de l'installation saison après saison.

CoolHub™, Glomist et Abrio sont le fruit de plus de 25 ans d'expertise et de savoir-faire technologique de Vortex, acquis sur plus de 9 000 installations personnalisées de technologie à base d'eau dans 50 pays sur les cinq continents.

Pour en savoir plus sur CoolHub™ visitez le site Vortex-intl.com/fr/coolhub/

À propos de Vortex

Vortex Structures Aquatiques International a été le pionnier du premier Splashpad® et a aujourd'hui installé plus de 9 000 projets dans 50 pays. Avec plus de 10 prix et distinctions au cours des 25 dernières années, Vortex demeure un chef de file en matière d'équipement aquatique pour les espaces urbains, les parcs aquatiques et les centres de villégiature du monde entier.

Les activités de Vortex dans le domaine de l'équipement aquatique sont soutenues par une équipe de vente spécialisée au Canada, aux États-Unis et en Espagne, ainsi que par un réseau mondial de partenaires de distribution.

