Cook it obtient un financement de 5 millions de dollars de Desjardins Capital

Un appui important dans un contexte post-pandémique

MONTRÉAL, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que Cook it annonce l'obtention d'un financement d'une valeur totale de 5 millions de dollars de Desjardins Capital, un soutien considérable de la part de ce prestigieux fleuron québécois.

La pionnière des kits repas, qui termine son année financière 2022 avec une croissance de 4 %, compte utiliser cet investissement pour poursuivre ses efforts constants dans l'amélioration de l'expérience client.

Malgré une année turbulente pour l'ensemble de l'industrie des kits repas, l'entreprise a su s'adapter aux besoins changeants des consommateur.trice.s en développant une large gamme de prêts-à-manger, en modernisant son programme de loyauté (le seul sur le marché!) et en améliorant sa plateforme e-commerce. Le tout en conservant ce qui démarque Cook it depuis ses débuts : sa proximité avec ses partenaires locaux.

« Le kit à cuisiner d'il y a 8 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui, puisque le quotidien de nos abonné.e.s n'était pas le même il y a 8 ans, déclare la présidente et cofondatrice de Cook it, Judith Fetzer. Notre équipe innove chaque jour pour bonifier notre offre, en donner toujours plus à ses clients et demeurer pertinents. Le soutien qu'on annonce aujourd'hui est le fruit de ces efforts. »

Le financement de Desjardins Capital viendra soutenir la prochaine phase de croissance de Cook it.

« Desjardins est l'un de nos plus anciens partenaires et s'implique dans Cook it depuis notre lancement en 2014, ajoute Patrick Chamberland, cofondateur, chef de la direction financière et directeur des opérations de l'entreprise. Cet investissement vient solidifier davantage notre partenariat, nous permet de continuer dans nos opérations, dans notre produit et également d'être opportuniste en matière d'acquisitions si l'occasion se présente. »

« Par ce financement, nous souhaitons appuyer Cook it dans la poursuite de sa croissance alors qu'elle est, comme la plupart des entreprises agroalimentaires, confrontée à de nombreux défis reliés à l'inflation et aux changements des habitudes de consommation, affirme Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital. Les entreprises doivent s'adapter et être à l'écoute des nouveaux besoins des consommateurs si elles souhaitent demeurer pertinentes et cohérentes face au contexte économique actuel. Notre rôle est de leur donner les moyens d'y arriver. »

Au cours des douze derniers mois, Cook it a obtenu un investissement de 10M$ du fonds de solidarité FTQ et acquis une nouvelle usine située à Longueuil et opérée par Sodexo, aussi partenaire de l'entreprise. Cook it emploie à ce jour plus de 500 employé.e.s à Montréal et en Montérégie.

À propos de Cook it

Pionnière de la boîte repas au Canada, Cook it se donne la mission d'être la meilleure façon de manger. Que ce soit en vous redonnant l'envie de cuisiner, en réduisant le gaspillage alimentaire ou tout simplement en éliminant la charge mentale associée à la planification des repas, Cook it vous offre des repas préparés avec ce qu'il y a de mieux sur le marché. Chaque semaine, le menu propose plus de 18 recettes prêtes-à-cuisiner, y compris des options végétariennes, des repas prêts-à-manger et toute une sélection de produits d'épicerie 100 % locaux dans le Garde-manger. Créée par des cheffes et approuvée par des nutritionnistes, chaque recette est faite d'ingrédients frais, locaux et de saison, pour un maximum de saveur dans votre assiette. Avec ces délicieux repas prêts en moins de 30 minutes et livrés gratuitement à domicile, il n'aura jamais été aussi facile de manger varié et équilibré! Pour en savoir plus, consultez le chefcookit.com.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de plus de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, d'accompagner et de garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 3,0 milliards de dollars en date du 31 décembre 2021, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 670 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et à créer plusieurs milliers d'emplois, cette filiale du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises.

