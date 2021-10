MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Cook it, l'entreprise montréalaise qui a lancé la première boîte repas au Québec en 2014, est heureuse d'annoncer l'obtention d'un financement non garanti de 10 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds »).

« C'est un grand moment dans l'histoire de Cook it et nous sommes extrêmement fiers d'accueillir le Fonds de solidarité FTQ comme partenaire financier. Nous avons une vision ambitieuse pour Cook it et cet investissement du Fonds nous donnera les moyens de pousser encore plus loin notre mission d'être la meilleure façon de manger, affirme Patrick Chamberland, cofondateur, chef de la direction financière et des opérations de Cook it. Depuis nos tout débuts, nous misons sur l'innovation, le développement durable et des partenariats forts avec des gens d'ici pour le développement de nos activités. L'alignement entre les valeurs de Cook it et la mission du Fonds était tout naturel. »

Le financement permettra notamment à Cook it de moderniser son usine située à Ville Saint-Laurent en investissant dans des technologies opérationnelles et des équipements d'automatisation. En plus d'augmenter la productivité, ces efforts permettront de rehausser l'expérience client alors que les ressources de l'entreprise seront déployées dans des tâches à plus forte valeur ajoutée telles que la personnalisation des boites repas et le contrôle qualité.

Déjà reconnue comme un leader en expérience client au Canada par la firme Léger Marketing , Cook it poursuivra les efforts de développement de sa plateforme pour continuer d'améliorer et simplifier la vie de ses clients. L'entreprise déploiera prochainement une version améliorée de son programme de loyauté, unique dans l'industrie et déjà très apprécié par sa clientèle. Toujours en quête du produit parfait, Cook it a récemment mis en place un département de fidélisation qui lancera dans les prochains mois une série d'initiatives pour surprendre semaine après semaine ses abonnés et des ressources seront également affectées au développement de nouveaux produits pour répondre aux besoins toujours grandissants de la clientèle en termes de solutions de repas.

Forte de ses engagements en développement durable, Cook it entend investir afin de développer des solutions encore plus écologiques et durables aux boîtes repas livrées chaque semaine. Mentionnons qu'au cours des dernières années, Cook it a mis en place de nombreuses initiatives écoresponsables afin d'optimiser certains volets de ses activités telles que l'emballage, l'approvisionnement, la livraison ainsi que la traçabilité des aliments. Cook it compte aujourd'hui sur deux employés spécialisés et dédiés exclusivement à la mise en œuvre de son plan de développement durable.

« Nous sommes fiers d'appuyer le développement d'entreprises d'ici qui se démarquent par leur offre distinctive et l'engagement qu'elles portent envers l'économie locale, a déclaré Patrice Jolivet, vice-président aux investissements - Agroalimentaire et santé au Fonds de solidarité FTQ. Nous sommes heureux de soutenir la croissance et les ambitions stratégiques d'une entreprise qui fait le virage technologique nécessaire et qui partage nos valeurs par l'entremise de ce financement. Cet investissement s'inscrit dans l'engagement du Fonds de solidarité FTQ de s'investir pour une meilleure société », conclut-il.

Enfin, Keira Capital Inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif de Cook it dans le cadre du financement.

À propos de Cook it

Pionnière de la boîte repas au Canada, Cook it se donne la mission d'être la meilleure façon de manger. Que ce soit en vous redonnant l'envie de cuisiner, en réduisant le gaspillage alimentaire ou tout simplement en éliminant la charge mentale associée à la planification des repas, Cook it vous offre des repas faits avec ce qu'il y a de mieux sur le marché.

Chaque semaine, le menu propose 14 nouvelles recettes prêtes-à-cuisiner, incluant des options végétariennes, des repas prêts-à-manger à réchauffer en 2 minutes et toutes sortes de produits d'épicerie 100% locaux dans le Garde-manger. Créées par des chefs et approuvées par des nutritionnistes, chaque recette est faite d'ingrédients frais, locaux et de saison, pour un maximum de saveur dans votre assiette. Avec ces délicieux repas prêts en moins de 30 minutes et livrés gratuitement à domicile, manger équilibré et varié n'aura jamais été aussi simple! Pour plus d'information, consultez le chefcookit.com.

Cook it compte actuellement plus de 530 employés répartis entre un siège social en plein cœur de Montréal et une usine de production d'une superficie de 34 000 pieds carrés.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 723 501 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,2 milliards de dollars au 31 mai 2021, le Fonds appuyait 3 437 entreprises partenaires et 247 612 emplois.

