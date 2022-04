Cook it lance une glacière réutilisable

Fidèle à l'esprit innovateur de Cook it, chacune des ces glacières faites de polypropylène expansé, un matériau 100 % recyclable, permettra de sauver des centaines de boîtes de carton et de blocs réfrigérants à usage unique. Les abonné.e.s qui participent au projet pilote sur une base volontaire contribueront à améliorer le prototype et le déroulement des livraisons en partageant chaque semaine leurs commentaires avec l'équipe.

Lancé en 2018, le kit durable initial avait dû être mis sur la glace, entre autres à cause de la COVID-19. De surcroît, il présentait des défis logistiques qui, malgré l'intérêt considérable pour le projet, agissaient comme barrière à l'adhésion. Durant ces deux années de pause, le chef de file des kits repas n'a pas chômé, à commencer par l'embauche de deux conseillers en développement durable.

« Nous cherchons à élever les standards de notre industrie en s'améliorant constamment, explique la présidente et cofondatrice de Cook it, Judith Fetzer. Notre équipe de développement durable possède non seulement les outils, la passion mais aussi les compétences nécessaires pour élever le kit durable lancé en 2018. »

Selon Julia Tremblay-Boily, coordonnatrice au développement durable de l'entreprise, la glacière élimine les enjeux logistiques rencontrés lors de la mise en place du premier kit durable tout en répondant à la demande de la clientèle québécoise pour des options plus vertes.

« Le premier kit durable nous a appris que le consommateur veut des options environnementalement responsables, mais il veut aussi que celles-ci s'intègrent à son quotidien. Grâce à ce projet pilote, nous continuerons de bonifier cette nouvelle option pour la rendre viable à l'échelle provinciale. » conclut la principale intéressée.

La glacière réutilisable introduite par Cook it est supportée par un investissement de 300 000 dollars en recherche et développement qui permettra aussi à l'entreprise de faire de grands pas vers des procédés plus verts. Mentionnons entre autres la réalisation d'une analyse de performance sur les gaz à effets de serre, l'implantation d'un code de conduite pour ses fournisseurs et l'amélioration prochaine des installations de gestion des matières résiduelles.

À propos de Cook it

Pionnière de la boîte repas au Canada, Cook it se donne la mission d'être la meilleure façon de manger. Que ce soit en vous redonnant l'envie de cuisiner, en réduisant le gaspillage alimentaire ou tout simplement en éliminant la charge mentale associée à la planification des repas, Cook it vous offre des repas faits avec ce qu'il y a de mieux sur le marché. À compter du printemps 2022, Cook it présentera sa propre gamme de repas prêt-à-manger. Chaque semaine, le menu propose plus de 18 recettes prêtes à cuisiner, incluant des options végétariennes, des repas prêts-à-manger à réchauffer en 2 minutes et toutes sortes de produits d'épicerie 100 % locaux dans le Garde-manger. Créées par des cheffes et approuvées par des nutritionnistes, chaque recette est faite d'ingrédients frais, locaux et de saison, pour un maximum de saveur dans votre assiette. Avec ces délicieux repas prêts en moins de 30 minutes et livrés gratuitement à domicile, manger équilibré et varié n'aura jamais été aussi simple! Pour plus d'information, consultez le chefcookit.com.

SOURCE Cook it

Renseignements: Veuillez communiquer avec : Maude Samson | Responsable des communications et affaires corporatives, [email protected], 514 250-9058