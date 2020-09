Convoité par des investisseurs étrangers, Versaprofiles demeure propriété québécoise en s'appuyant sur sa relève

Desjardins Capital devient actionnaire minoritaire de ce fleuron bellechassois spécialisé en extrusion de thermoplastiques

SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE, QC, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'homme d'affaires manimontois Serge Mercier, propriétaire unique de Versaprofiles depuis 2017 et directeur général depuis 2011, annonce qu'il a vendu la majorité de ses actions à Desjardins Capital, de même qu'à Philippe Côté et Chantal Guillemette, respectivement directeur des ventes et directrice administrative et des finances de l'entreprise. M. Mercier demeure pour le moment PDG et actionnaire minoritaire de cette PME comptant quelque 80 employés dans deux usines situées à Saint-Lazare-de-Bellechasse et à Sainte-Claire. Aucun des actionnaires ne détient la majorité des actions.

« Je suis très fier de voir Chantal et Philippe devenir coactionnaires, eux qui cumulent 18 années d'expérience au sein de Versaprofiles, de faire valoir M. Mercier. Pour moi, c'était important que notre entreprise demeure propriété québécoise. En effet, un concurrent de l'Ouest canadien et un fonds d'investissement américain ont manifesté de l'intérêt pour acheter mes actions. Au final, seule la proposition de Desjardins Capital permettait à la relève d'accéder à l'actionnariat de Versaprofiles. »

S'exprimant en son nom et au nom de Chantal Guillemette, Philippe Côté a commenté ainsi la transaction dont les modalités demeurent confidentielles : « L'équipe de Versaprofiles est une équipe de gagnants. Nous sommes fiers d'être présentement le fournisseur exclusif d'Énergir au Québec pour les tuyaux de plastique de distribution de gaz naturel. De plus, nous sommes reconnus comme le chef de fil canadien pour la fabrication de boucles de géothermie, notamment depuis la réalisation en 2019 d'un contrat majeur lié à l'expansion de l'aéroport international de Vancouver ainsi que d'autres projets prestigieux à venir aux États-Unis. Le transfert d'entreprise est aussi gagnant car il mise sur la continuité et se fait avec un partenaire, Desjardins Capital, qui ne s’immisce pas dans la gestion opérationnelle de ses entreprises en portefeuille. »

« Nous croyons au plan de croissance de Versaprofiles et dans la synergie des trois gestionnaires actionnaires associés à sa gouverne, d'indiquer Yves Calloc'h, chef de l'exploitation par intérim de Desjardins Capital. Nous sommes fiers d'avoir pu protéger la propriété québécoise de cette entreprise fleuron de Bellechasse qui se démarque de ses pairs par son sens constant de l'innovation. Ainsi, nous sauvegardons non seulement des emplois de qualité en région mais aussi de l'expertise de pointe, notamment en géothermie, un marché très prometteur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ».

À propos de Versaprofiles

Versaprofiles possède plus de 50 années d'expérience en extrusion de thermoplastiques dans les secteurs d'activités de la géothermie, du gaz naturel, de l'acériculture et de l'eau potable. Œuvrant principalement dans les marchés canadiens et américains, l'entreprise de Bellechasse compte quelque 80 employés. Au cours des trois dernières années, elle vient de compléter une importante phase d'investissements de plus de 4 millions de dollars à son usine de Saint-Lazare-de-Bellechasse. www.versaprofiles.com

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,4 milliards de dollars en date du 30 juin 2020, Desjardins Capital participe à la pérennité d'environ 530 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plus de 80 000* emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web ou consultez notre page LinkedIn.

* Donnée au 31 décembre 2019

