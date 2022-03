CONVOCATION MÉDIA - garçon agressé, HOMME MARQUÉ

SHERBROOKE, QC, le 9 mars 2022 /CNW/ - Saviez-vous qu'un garçon sur dix subit une agression sexuelle? Et que celle-ci entraînera des séquelles majeures tout au long de sa vie? Pour une deuxième année, Le Soutien aux hommes agressé sexuellement (SHASE) lance une campagne de sensibilisation, MAIS SURTOUT, de prévention auprès des jeunes partout sur le territoire des Cantons-de-l'Est afin de briser les tabous sur les différentes formes d'agressions sexuelles commises chez les hommes et de faire connaître ses services d'accompagnement aux victimes.

Ayant pour but de rejoindre un nouveau public cible adolescent peu sollicité jusqu'à présent, le SHASE tiendra, ce midi, un kiosque à l'école Montcalm afin de lancer sa campagne Garçon agressé, homme marqué. « Sachant que les abus sont principalement commis en bas âge chez les garçons, le SHASE souhaite agir en célérité en offrant dès ce printemps un nouveau programme de sensibilisation pour conscientiser les jeunes hommes estriens. Le volet ado 12-17 ans est une continuité du volet adulte, qui offre sensiblement les mêmes services (suivi individuel et atelier de groupe), mais qui se présente sous une forme adaptée. Notre approche vise des objectifs à plus court terme, permettant à cette clientèle de faire face aux impacts du trauma dans leur quotidien et de rapidement intégrer des outils de gestion », souligne Maude Goyette-Vanasse, intervenante du SHASE.

Quoi : Kiosque de prévention

Où : École Montcalm, 2050, rue Portland

Quand : 9 mars 2022 de 12h à 13h

Entrevue disponible avec les intervenants du Shase ( pas d'entrevue permise avec les étudiants mineurs )

La campagne de sensibilisation du SHASE a été réalisée pour une seconde année par l'agence créative sherbrookoise Cible. Appuyée par un intérêt fort et collectif pour le retour de certaines tendances, la campagne est propulsée par un clin d'œil graphique au style des années 1980, avec ses jeux vidéo et ses couleurs néon. 100 % numérique, elle propose une stratégie de contenu multicanal et immersive sur différents médias sociaux, dont TikTok, Facebook et Instagram. « Notre équipe souhaitait créer une attraction massive. Il fallait rejoindre efficacement les jeunes et s'incruster dans leurs univers. Nous avons donc proposé différentes tactiques à l'équipe du SHASE, dont la création de contenu vidéo TikTok, pour sensibiliser le public cible de manière ludique et interactive.

Les intervenants du SHASE sont les vedettes de ces capsules afin de créer un lien plus direct et significatif avec les jeunes. Par ailleurs, nous avons sollicité et engagé les enseignants du programme collégial d'Arts, lettres et communication, option Média, afin de proposer un projet de sensibilisation à leurs étudiants à même leur programme d'étude. Nous cherchons à humaniser l'organisme et à briser les barrières d'un sujet aussi délicat que sont les agressions sexuelles », indique Isabelle Fontaine, directrice stratégie et créativité chez Cible.

Un homme sur cinq sera victime d'une ou de plusieurs agressions sexuelles au cours de sa vie. Celui-ci portera sans répit les marques de son agression sexuelle et il va sans dire que ce ou ces événements entraînent des séquelles très importantes : troubles de santé mentale et détresse psychologique, difficultés relationnelles et sexuelles, syndrome de choc post-traumatique, etc. Au Québec, 90 % des hommes victimes d'abus sexuels ne parlent pas de leur agression.

« La campagne garde également dans sa mire le public plus mature, soit les jeunes adultes et les hommes de 45 ans et plus. Le SHASE souhaite rappeler que la majorité des agressions chez les hommes se déroule avant 18 ans, mais que les conséquences ne disparaissent malheureusement pas à la majorité. Beaucoup de nos usagers nous disent qu'ils auraient aimé briser le silence plus tôt, mais ne savaient pas où et comment le faire. Le SHASE veut répondre à ce besoin et rencontrer sur le terrain les jeunes hommes victimes. Notre message est simple : n'attendez pas aussi longtemps que les générations précédentes. Il n'est jamais trop tard de demander de l'aide et jamais trop tôt pour le faire! », indique Alexandre Tremblay-Roy, directeur du SHASE.

Bien que cette campagne vise essentiellement à sensibiliser et informer, toute personne souhaitant soutenir les services gratuits et indispensables du SHASE Estrie est invitée à faire un don à l'organisme. L'offensive numérique Garçon agressé, homme marqué se déroulera du 9 mars au 6 avril 2022.

Le SHASE Estrie

Le SHASE est un organisme qui offre du soutien aux hommes victimes ou survivant d'agression, d'attouchement ou d'abus sexuels. Les services du SHASE se sont développés au fil des ans, pour offrir un accueil, de l'écoute et un accompagnement spécialisé dans le cheminement des hommes agressés sexuellement. Ils s'adressent aux hommes vivant sur tout le territoire de l'Estrie.

Kit media: https://ciblesolutions.com/shase-kit-media/

Renseignements: Pour plus d'informations et entrevues, Alexandre Tremblay-Roy, directeur général du SHASE, 819 580-7100, [email protected]