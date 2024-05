Convocation : Journée de reconnaissance policière 2024

Date : Le lundi 13 mai 2024 Heure : De 12 h 45 à 16 h 30 Lieu : École nationale de police du Québec

Entrée du centre sportif

350, rue Marguerite-D'Youville, Nicolet

NICOLET, QC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le lundi 13 mai 2024 se tiendra à l'École nationale de police du Québec, à Nicolet, la Journée de reconnaissance policière durant laquelle se dérouleront deux cérémonies, soit la cérémonie de remise des décorations et citations et la cérémonie commémorative des policiers et policières morts en service. Les deux cérémonies seront également webdiffusées.

Un hommage sera rendu à la sergente Maureen Breau, de la Sûreté du Québec, décédée lors d'une intervention policière à Louiseville le 27 mars 2023.

Remise des décorations et citations

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, remettra des décorations et citations aux lauréats de 2023 et 2024 à l'occasion de cette Journée de reconnaissance policière.

Trente-trois personnes seront ainsi honorées en raison des actes héroïques qu'elles ont accomplis afin de protéger la collectivité, dont 23 policiers et policières, ainsi que 10 citoyens et citoyennes. Les policiers et policières honorés proviennent des services de police de Montréal, Lévis, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et de la Sûreté du Québec.

Cérémonie commémorative

En deuxième partie de cette Journée, se tiendra la cérémonie commémorative des policiers et policières morts en service. Après l'appel nominal des 190 policiers inscrits au tableau commémoratif, plus d'une centaine de policiers et agents de la paix prendront part au défilé qui circulera sur le boulevard Louis-Fréchette et se terminera au site commémoratif de l'École nationale de police du Québec.

La Journée de reconnaissance policière, qui se tient le premier lundi de la Semaine de la police, est organisée conjointement par l'École nationale de police du Québec, le ministère de la Sécurité publique, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, l'Association des directeurs de police du Québec, les corps de police municipaux, l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec et la Gendarmerie royale du Canada.

Quelques centaines d'invités sont attendus à cet événement, dont les familles et amis des policiers et policières honorés, des policières et policiers morts en service, de même que des membres de la communauté policière et des partenaires de l'École nationale de police du Québec.

Site commémoratif

Le site commémoratif aménagé il y a 18 ans sur le campus de l'École nationale de police du Québec permet à la communauté policière et à tous ceux qui désirent s'y recueillir de garder dans leur mémoire le souvenir de leurs collègues et de leurs proches morts en service.

Horaire pour les journalistes

12 h 45 Accueil des journalistes

Entrée du centre sportif de l'École nationale de police du Québec



13 h 15 Cérémonie de remise des décorations et citations

Lien de Webdiffusion : https://evenement.enpq.qc.ca/ceremonie-de-remise-des-decorations-et-des-citations-du-msp

Grand amphithéâtre - Entrée du centre sportif, École nationale de police du Québec





Remise : Monsieur François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région l'Estrie

Entrevues personnalisées avec les récipiendaires



14 h 45 Départ du défilé

Sur le campus de l'École nationale de police du Québec



15 h 05 Cérémonie commémorative

Lien de Webdiffusion : https://evenement.enpq.qc.ca/ceremonie-commemorative-des-policiers-et-policieres-morts-en-service

Site commémoratif (cénotaphes), École nationale de police du Québec Arrivée du défilé sur le site commémoratif

Lecture nominale des policiers et policières morts en service



Entrée des drapeaux et de la garde d'honneur

Salut général

Mot de bienvenue et présentation des invités

Portion spirituelle

Intronisation de la sergente Maureen Breau ( les médias seront priés de faire preuve du plus grand respect lors de ce moment éprouvant que la famille souhaite vivre discrètement)

Introduction à la dernière sonnerie - Dernière sonnerie (trompettiste) - Moment de silence - Complainte ou « Lament » (cornemuse) - Le Réveil (trompettiste)

Dépôt des couronnes

Allocution du ministre de la Sécurité publique 16 h 30 Fin de l'activité

SOURCE Ecole nationale de police du Québec

Renseignements: Source: Marie-Josée Blais, Conseillère en communication, École nationale de police du Québec, [email protected], 450 899-0766; Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, [email protected], 438 838-3952; Information sur la remise des décorations et citations, Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]