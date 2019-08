Convocation - Invitation de la presse - Visite du chantier Turcot

MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec invite les représentants des médias à une visite du chantier Turcot afin de prendre connaissance de l'avancement des travaux et des ouvertures à venir cet automne. Deux arrêts sur de nouvelles structures seront effectués. À cette occasion, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, se joindra aux représentants des médias pour le premier arrêt de la visite.

Les participants devront obligatoirement porter des bottes de sécurité (à fournir par le participant), un pantalon long (pas de pantalon de style legging et molleton) ainsi qu'un chandail couvrant les épaules pour circuler en zone de chantier. Les autres équipements de sécurité (casque, dossard, gants et lunettes) pourront être prêtés sur place.

Important : Lors de la visite, les participants auront à monter un échafaudage de plus de 20 mètres de haut.

À noter qu'aucun véhicule ne pourra suivre l'autobus lors de la visite.

Date : le 22 août 2019



Heure de départ : 9 h 30



Durée de la visite : environ 2 h



Lieu de départ : stationnement situé en face de l'école secondaire James Lyng

5440, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

La confirmation de votre présence est obligatoire pour accéder au site via la ligne médias du Ministère au 514 873-5600. Les retardataires ne pourront prendre part à la visite.

