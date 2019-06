Convocation - Inauguration de la nouvelle navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal

MONTRÉAL, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et la mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Caroline Bourgeois, invitent les représentants des médias à un point de presse concernant l'inauguration de la nouvelle navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal, laquelle sera suivie d'une prise d'images.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 17 juin 2019



HEURE : 8 h



LIEU : Quai de la place du

Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

2, boulevard Saint-Jean-Baptiste

Pointe-aux-Trembles, Québec, H1B 3Z5

Les représentants des médias sont invités à se présenter dès 7 h 45.

En cas de pluie, le point de presse se fera à la salle Les Couventines de la Maison du citoyen, au 12090, rue Notre-Dame Est, à Pointe-aux-Trembles.

