Convocation - Annonce concernant l'aéroport de Saguenay-Bagotville

SAGUENAY, QC, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, invitent les représentants des médias à une annonce concernant l'aéroport de Saguenay-Bagotville.

Cet événement aura lieu :



DATE : Le 25 juin 2019



HEURE : 14 h



LIEU : Aéroport Saguenay-Bagotville

7000, chemin de l'Aéroport

La Baie, Québec (G7B 0E4)

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 446-5911; Jean-Sébastien Boudreault, Attaché politique, Bureau de circonscription de la députée de Chicoutimi, Tél. : 418 550-0655