Conversion des garderies privées non-subventionnées - Priorisons la conversion en CPE

MONTRÉAL, le 19 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) se réjouit de l'intention de la Coalition Avenir Québec (CAQ) de convertir les garderies privées non-subventionnées. C'est une excellente nouvelle pour les familles. En souhaitant subventionner l'entièreté des services offerts, cette intention s'inscrit dans l'un des fondements du réseau qu'est l'universalité.

Elle espère qu'à l'instar de l'esprit du projet de loi no1 (adopté en avril 2022), la priorité de cette transformation sera vers les CPE, afin de permettre à toutes les familles qui le souhaitent d'obtenir une place de qualité, un des autres fondements du réseau des services éducatifs à l'enfance.

Citation

« Faisons d'une pierre deux coups. Non seulement offrons aux familles des places abordables, mais aussi des places de qualité, en privilégiant la conversion en CPE. Le choix personnel des propriétaires ne devrait pas guider cette conversion, mais les besoins des familles, leurs préférences et les objectifs de ce projet de société.

Les CPE sont le seul modèle qui, de par sa structure, ont démontré scientifiquement leur capacité à générer de la qualité. Si on prône le développement optimal des enfants, alors la qualité des services est incontournable. C'est donc un meilleur retour sur l'investissement pour la société que d'opter pour un modèle qui atteint d'emblée les objectifs souhaités » a déclaré Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Dans la logique du projet de loi no1

L'adoption du projet de loi no1 a confirmé des ancrages juridiques importants pour pérenniser et améliorer la qualité de l'éducation à la petite enfance, notamment en priorisant les CPE pour le développement des nouvelles places et dans les cas de transfert de permis. Il serait logique de de suivre cette même voie en convertissant les places privées en places CPE.

Un programme d'amélioration bienvenue

L'AQCPE est aussi satisfaite de voir l'intention d'agir concrètement pour améliorer la qualité en mettant en place un programme d'amélioration des services. Rappelons que les seuils déterminés pour l'évaluation de la qualité sont un minimum à atteindre et que malgré cela, plusieurs des services de garde éducatifs en fonction l'échouent. Il nous apparait primordial que des efforts soutenus soient déployés en parallèle du développement et de la conversion des places pour s'assurer que celles-ci répondent aux plus hauts standards.

Miser sur des bases solides

L'AQCPE suggère de s'inspirer du processus déjà établi pour les organisations qui souhaitent développer de nouvelles places pour le processus de conversion. Notamment en tenant compte de critères tels que l'évaluation de la qualité, les plaintes, les constats d'infraction et l'évaluation de la situation financière pour déterminer si une garderie privée non-subventionnée peut être admissible ou non à la conversion.

« Le ministère de la Famille a plusieurs outils en main pour s'assurer que les organisations qui seraient dorénavant subventionnées par l'État sont adéquates à tous points de vue et que le travail vers l'amélioration de la qualité est réellement possible. Les Québécoises et Québécois ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils souhaitent le meilleur pour leurs enfants, les exigences pour la conversion doivent le refléter » a conclu Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE)

Renseignements: Claude Deraîche, Directeur des communications et relations avec les membres, (514) 609-9060, [email protected]