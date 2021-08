Conversion de 1767 places en garderies privées non-subventionnées : la Coalition félicite le gouvernement

QUÉBEC, le 30 août 2021 /CNW/ - La Coalition des garderies privées non-subventionnées est heureuse de voir l'adoption d'un projet de 1767 places à être converties en places au tarif unique au cours des prochaines semaines. Cette annonce donne un coup de souffle pour les milliers de garderies privées non-subventionnées souhaitant offrir le tarif unique aux parents.

La Coalition travaille de près avec le ministère de la Famille sur le dossier de conversion des places afin de stabiliser le réseau et faciliter l'accès au tarif unique sur l'ensemble du territoire.

« C'est une très bonne nouvelle pour les familles et les enfants qui pourront demeurer dans leur environnement sans avoir à changer d'établissement pour profiter du tarif unique », déclare Mme Marie-Claude Collin, présidente de la Coalition.

La Coalition mise sur la continuité de l'excellente relation entre elle et le ministère de la Famille afin de pouvoir contribuer à poursuivre la conversion du réseau. Bien qu'il y ait déjà des rencontres prévues à ce sujet, les membres de la Coalition ressentent une forte pression des parents qui souhaitent obtenir le tarif unique le plus rapidement possible, tout en évitant de changer leur enfant d'établissement. La Coalition s'engage à poursuivre le travail avec le ministère de la Famille afin que toutes les places disponibles en garderie privée soient subventionnées rapidement.

La Coalition porte un grand espoir envers l'annonce du ministre Lacombe, pour le dépôt du livre blanc prévu à l'automne. Elle souhaite qu'elle permette de subventionner tout le réseau et ainsi qu'assurer l'équité pour tous les parents du Québec et notre personnel éducateur.

À propos de la Coalition des garderies privées non-subventionnées

Avec plus de 1200 garderies non subventionnées dans le réseau, la Coalition des garderies privées non-subventionnées est le plus grand regroupement de garderies privées au Québec. Elle représente ses membres qui font partie intégrante du réseau des garderies du Québec. La Coalition vise à faciliter l'accès aux places au tarif unique par le déploiement de projets de « conversion » de places subventionnées en garderie privée.

