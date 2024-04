CONVERSATIONS MONTRÉALAISES SUR L'ÉCONOMIE SOCIALE : Créer des alliances pour résoudre des enjeux urbains

MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - Près de 150 personnes sont réunies aujourd'hui à la Grande Conversation montréalaise sur l'économie sociale pour échanger, créer des alliances et explorer des moyens pour amplifier l'économie sociale sur le territoire montréalais. Si l'économie sociale est déjà bien présente et reconnue pour son agilité à trouver des solutions, elle est aussi un levier incontournable pour contribuer à résoudre des enjeux urbains comme l'accès au logement, à une alimentation saine, à la culture, à des espaces verts, ainsi que pour développer des milieux de vie inclusifs, dynamiques et solidaires.

Cette grande Conversation vient conclure une série de quatre Conversations montréalaises sur l'économie sociale tenues par le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM) aux quatre points cardinaux de l'île de Montréal (Est, Ouest, Nord, Sud) dans le dernier mois. En allant à la rencontre d'organisations, de citoyen.ne.s et d'institutions qui ont à cœur le développement de l'économie sociale dans leurs quartiers, le CESIM a pu échanger avec près de 200 personnes sur les changements qui touchent nos milieux de vie, découvrir des initiatives et les moyens d'amplifier des projets, en plus de provoquer des rencontres et des collaborations entre différentes organisations œuvrant sur d'autres territoires.

L'économie sociale étant aux premières loges des transitions démographique, numérique et socioécologique, ces conversations ont été l'occasion d'explorer comment le modèle de l'économie sociale peut offrir des réponses concrètes, inspirantes et inédites aux différents enjeux qui nous touchent, et d'esquisser des pistes d'action qui permettront au CESIM et à ses partenaires de mieux soutenir l'économie sociale au cours des prochaines années. En plus d'orienter les actions du CESIM, les conclusions seront partagées avec ses partenaires qui soutiennent l'économie sociale.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la Tournée préparatoire des régions et des secteurs du Chantier de l'économie sociale et ses conclusions contribueront à alimenter le Sommet de l'économie sociale prévu en 2025.

Citations

« Nous sommes très heureux de l'accueil enthousiaste réservé à nos Conversations montréalaises sur l'économie sociale, qui se sont déroulées aux quatre points cardinaux de l'île de Montréal (Est, Ouest, Nord, Sud). L'affluence notable à ces événements souligne la nécessité de créer des espaces propices au dialogue et à la collaboration, essentiels pour dynamiser l'économie sociale montréalaise. Dans le but de prolonger ces échanges constructifs et de formuler des stratégies concrètes, la Grande Conversation constitue une étape clé pour écouter, inventorier et, à terme, déterminer des actions ciblées en faveur de l'essor de l'économie sociale à Montréal. J'en profite pour remercier chaleureusement nos partenaires pour leur engagement dans ce projet, ainsi que toutes les personnes qui ont activement participé à la démarche. » souligne madame Édith Cyr, présidente du CESIM.

« Les entreprises d'économie sociale sont indispensables au développement économique et social de nos villes : en plus de répondre aux besoins de la population, elles offrent des emplois, des produits et des services locaux et sont fortement ancrées dans les communautés. Que ce soit pour répondre à la crise du logement, accélérer la transition écologique ou soutenir notre économie locale, les OBNL et les coopératives proposent des solutions innovantes qui doivent être mises à profit par les villes. En mobilisant les grandes villes, en collaboration avec le Chantier de l'économie sociale, on se donne les moyens d'améliorer nos pratiques et d'accélérer nos réponses à des priorités communes. Pour nous, il est essentiel de soutenir les entreprises d'économie sociale afin qu'elles poursuivent leur développement, tout en contribuant au virage vers une économie verte et inclusive au sein de la métropole », déclare Luc Rabouin, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur.

« Partout au Québec, les entrepreneurs collectifs proposent des solutions innovantes aux enjeux de société. Les idées que nous avons entendues lors des différentes étapes de notre Tournée des régions et des secteurs démontrent l'expertise des acteurs d'économie sociale sur le terrain. C'est en continuant à avoir des échanges inspirant comme lors des Conversations montréalaises que nous bâtirons une économie plus juste et démocratique, ce qui est au cœur de la démarche vers le grand Sommet de l'économie sociale en 2025 » souligne Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale.

À propos du CESIM

Le CESIM est l'instance montréalaise de développement en matière d'économie sociale dont la mission est de faire rayonner et d'amplifier ce mouvement. Il a pour mandats de promouvoir et de soutenir l'émergence, le développement et la consolidation d'entreprises et de projets d'économie sociale, tout en favorisant la concertation et les partenariats avec les acteurs locaux et régionaux. Reconnu par l'Agglomération de Montréal, le CESIM agit comme Pôle régional en économie sociale, à l'instar des 21 autres Pôles régionaux du Québec.

Merci à nos partenaires

Le CESIM tient à remercier la Ville de Montréal, le Gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon pour leur soutien financier.

