Conventions collectives 2021-2025 - Les employeurs du secteur résidentiel ratifient à l'unanimité les conventions collectives

MONTRÉAL, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la tournée de ratification des conventions collectives organisée par l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) au cours des dernières semaines, les employeurs du secteur résidentiel présents ont voté en faveur de l'entente de principe intervenue entre l'APCHQ et l'Alliance syndicale pour le renouvellement des conventions collectives 2021-2025.

« En ces temps particuliers de pandémie et de relance économique, les employeurs du secteur résidentiel ont fait le choix de la responsabilité sociale et du pragmatisme en entérinant à l'unanimité les ententes de principe négociées à la table du secteur résidentiel ainsi qu'au tronc commun de l'industrie de la construction », souligne François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ.

Rappelons qu'en date du 26 mai dernier, l'APCHQ avait conclu, avec l'Alliance syndicale, une entente de principe qui posait les grandes lignes de la prochaine convention collective du secteur résidentiel de l'industrie de la construction. La signature d'une telle entente est le fruit d'une longue préparation et d'un processus de discussion qui a mené les parties à échanger sur leurs diverses demandes.

La signature formelle des textes doit avoir lieu demain, le 9 juillet, et les parties visent le 1er août prochain pour l'entrée en vigueur des dispositions des nouvelles conventions collectives.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 200 employeurs du secteur résidentiel.

