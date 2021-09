BEIJING, le 2 sept. 2021 /CNW/ - Un rapport du Science and Technology Daily :

La Convention mondiale 5G 2021, dont le thème est « 5G+ By All For All », a débuté le 31 août au Beijing Etrong International Exhibition & Convention Center. Réunissant plus de 1 500 experts, universitaires et entrepreneurs de 20 pays en ligne et hors ligne, la convention vise à débattre de l'application future de la 5G dans les domaines des « industries », de l'« économie » et de l'« innovation ».

Organisé conjointement par le gouvernement populaire de la municipalité de Pékin, la Commission nationale du développement et de la réforme, les ministères des Sciences et de la Technologie et de l'Industrie et des Technologies de l'information, cet événement de trois jours comprend des forums, des expositions et un concours de conception d'applications basées sur la 5G.

Selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), 993 000 stations de base 5G ont été construites depuis la commercialisation de la technologie 5G en Chine. Avec plus de 392 millions de foyers connectés aux terminaux 5G, les stations de base 5G couvrent toutes les villes préfectorales, soit plus de 95 % des comtés et 35 % des cantons.

À ce jour, plus de 10 000 cas d'application de la 5G couvrent 22 secteurs importants et domaines connexes de l'économie nationale, y compris l'acier, l'électricité et les mines. En outre, un grand nombre de scénarios d'application diversifiés deviennent de nouveaux moteurs à l'origine du développement de haute qualité de la Chine.

Li Meng, sous-ministre des Sciences et de la Technologie, a déclaré qu'à l'heure actuelle, la nouvelle génération de technologies de l'information, représentée par l'Internet mobile, l'intelligence artificielle, les mégadonnées et le calcul de haute performance, est en plein essor et évolue rapidement. Cette situation a une incidence importante sur le développement économique, l'amélioration de la qualité de vie et l'environnement et l'écologie de tous les pays.

« La Chine entre dans une nouvelle étape de son évolution; la mise en œuvre de nouveaux concepts de développement, l'établissement d'un nouveau modèle de développement, la réalisation d'un développement de haute qualité et l'innovation dans la science et la technologie sont plus que jamais nécessaires, a déclaré Li Meng. Parallèlement, l'énorme potentiel du marché, les demandes diversifiées des consommateurs et les nouveaux secteurs d'activité offriront également des scénarios d'application plus variés et un espace élargi pour l'innovation en science et technologie. »

Quant à la façon de promouvoir la maturité de la technologie améliorée 5G, Li Meng a précisé : « Nous voulons continuer de défendre le concept d'ouverture et de coopération, d'un avantage mutuel et d'un résultat gagnant-gagnant, en faisant preuve d'une plus grande ouverture et en adoptant des approches plus pragmatiques, tout en renforçant la coopération internationale dans le but de favoriser l'évolution de la technologie 5G. »

Nous nous appuyons sur la technologie d'application 5G et la base industrielle, explorons le système de développement de technologies secondaires relatives au système d'application de l'industrie verticale de la 5G. Et nous conjuguons nos efforts dans le but de répondre aux besoins impératifs en matière d'expansion de la fréquence 5G et d'amélioration de la couverture, d'application des normes de recherche et développement améliorées relatives à la technologie et à l'équipement 5G et d'amélioration de l'adaptabilité des applications industrielles verticales de la technologie 5G ».

Li Meng a souligné que le ministère des Sciences et de la Technologie invite chaleureusement les entrepreneurs, les universités et les instituts de recherche du monde entier à se joindre à la recherche et au développement de la 5G et à saisir les nouvelles tendances et occasions de développement des technologies de l'information à l'échelle mondiale. Des efforts communs et une collaboration approfondie permettront de réaliser davantage de percées et d'exploits technologiques.

SOURCE Science and Technology Daily

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Fang Linlin, [email protected], 13911995172