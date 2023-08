Convention Internationale de la Diaspora Haïtienne : Vers l'Unité et le renouveau

MONTRÉAL, le 30 août 2023 /CNW/ - La Convention Internationale de la Diaspora Haïtienne, tenue sous le thème "Brisons les murs, construisons des ponts », s'est clôturée avec succès après trois jours d'échanges, de partages et d'engagement. Du 25 au 27 août, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a accueilli environ 300 participant.e.s, réunissant physiquement et virtuellement des individus venant de divers horizons. Parmi les participant.e.s, des élu.e.s et des intervenant.e.s de renom, d'origine haïtienne venant du Canada, des États-Unis, de la France, de la Jamaïque et de la République Dominicaine. Des représentant.e.s. du milieu communautaire, social et du secteur privé, ont également apporté leur contribution.

La Convention a condamné résolument toutes les formes de violence engendrées par les groupes armés en Haïti. Elle a appelé de manière pressante le gouvernement actuel, même s'il est illégitime, à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la violence qui frappe quotidiennement le peuple haïtien. Elle a également interpellé les États et les organisations à agir en vertu de la solidarité internationale pour soutenir le peuple haïtien dans son combat pour la paix, et à accueillir dignement les migrant.e.s haïtien.ne.s sur leur territoire.

Les participant.e.s ont abordé des enjeux majeurs tels que la gouvernance, la sécurité, l'autonomisation économique et la solidarité internationale. La Convention a souligné l'importance de construire une synergie entre les diverses diasporas et organisations, en franchissant les barrières pour créer un avenir prospère pour Haïti.

« Cette convention a permis aux leaders et membres de la diaspora de différents horizons de faire un échange intéressant avec des acteurs qui sont sur le terrain en Haïti, afin d'explorer des pistes de solutions à cette crise multidimensionnelle qui affecte notre pays. Durant les trois journées de débats et de travail en atelier, deux idées fortes ont dominé les échanges : le rejet d'une intervention militaire et le départ d'Ariel Henry » a déclaré Edwin Paraison, directeur général de Fundacion Zile et ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. En effet, les participants étaient unanimes à constater l'échec des précédentes interventions militaires.

Voici quelques déclarations clés des porte-paroles de l'événement :

« L'appel au respect de la souveraineté d'Haïti est ferme. Toute éventuelle coopération en matière de sécurité doit être guidée par des valeurs de justice et de respect de la dignité des Haïtiens et Haïtiennes. L'ONU, les États et les organisations qui y participeraient doivent prendre l'engagement ferme envers des mesures rigoureuses d'imputabilité » selon Kerlande Mibel.

Roger Petit-Frère a insisté sur le caractère intègre de la démarche: « nous avons financé la Convention de manière éthique, grâce à des fonds provenant d'organisations et de membres de la communauté haïtienne, que nous pouvons citer sans hésitation. Cela témoigne de notre détermination à bâtir un avenir meilleur pour Haïti à travers des moyens transparents et responsables. »

Tandis que, Samuel Colin a conclu : « l'union demeure une force capable de briser les murs et de construire des ponts pour résoudre la crise haïtienne qui perdure depuis trop longtemps. Nous félicitons chaleureusement tous les participants, les conférenciers et les bénévoles qui ont contribué à faire de cette Convention une réussite. »

Les organisateurs et organisatrices annoncent que la déclaration finale et les pistes d'action résultant de cette Convention seront présentées sous peu.

La Convention internationale de la diaspora haïtienne est un collectif d'organisations et de personnes engagées se trouvant en Haïti, au Canada, aux États-Unis, en France, en Jamaïque, en Angleterre et en République dominicaine. Ils se sont réunis autour des enjeux de la gouvernance et de la sortie de crise haïtienne en organisant cette convention internationale qui s'est tenu à Montréal. Le comité organisateur est composé des membres du Forum Haïtien Pour la Paix et le Développement Durable, du Centre Jean-Paul-Lemay, du Forum économique international des Noirs, de la Maison d'Haïti, de Konbit pour Haït, de Haiti-Jaimaca society et de United Front of the Haitian Diaspora.

