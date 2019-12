Convention collective entre la SQDC, le Syndicat des employé(e)s de la SQDC - CSN et le SCFP section locale 5454 : L'entente de principe a été entérinée

MONTRÉAL, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec satisfaction que la Société québécoise du cannabis (SQDC) a appris que les membres du Syndicat des employées et employés de la Société québécoise du Cannabis - CSN et du Syndicat canadien de la fonction publique - SCFP, section locale 5454 ont entériné l'entente de principe intervenue ces derniers jours entre les représentants des deux syndicats et la SQDC, dans le cadre de l'adoption d'une première convention collective. Cette entente a été soumise à l'approbation des employés lors d'assemblées tenues la fin de semaine dernière.

Cette entente de principe fait suite à une recommandation de la part de la médiatrice spéciale qui a été nommée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. La Société privilégiait une entente négociée plutôt que l'incertitude d'une décision en arbitrage qui aurait été imposée aux deux parties.

Cette entente, d'une durée de deux ans, s'applique aux 28 succursales présentement accréditées par les deux organisations syndicales.

La SQDC ne fera pas de commentaire supplémentaire relatif à cette annonce.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC a pour mandat d'assurer la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité et à moindre risque, ainsi qu'à informer et éduquer les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché noir au Québec. Filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ), la SQDC est constituée en tant que compagnie à fonds social et est une organisation distincte gérée de façon indépendante de la SAQ. Tous les profits de la Société sont versés dans un fonds qui sera réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez sqdc.ca.

