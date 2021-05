Convention collective de la région de Montréal SEVL-2815

L'entente est entérinée par les employés

MONTRÉAL, le 30 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les employés syndiqués de la région de Montréal de Vidéotron Ltée (SEVL-2815) ont accepté à 88% l'entente de principe soumise pour le renouvellement de leur convention collective.

Alors que la convention était échue depuis décembre 2018, Vidéotron est heureuse d'avoir trouvé un terrain d'entente gagnant-gagnant en présence d'un conciliateur.

« Ce fut un gros travail de négociations ces deux dernières années. Grâce à cette entente, nous pourrons continuer à faire ce que nous faisons de mieux : offrir une expérience client unique et développer des solutions innovantes. Nos employés sont les piliers de Vidéotron et je suis fier que nous soyons résolument tous tournés vers l'avenir. » conclu Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Les parties se sont entendues sur une convention collective de sept ans qui sera officiellement signée dans les prochaines semaines

