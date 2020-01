CONTXTFUL lève 2M$ en fonds de démarrage pour commercialiser ses produits Receptivity™ et Rituals™

CONTXTFUL fait progresser les interactions mobiles en mesurant le contexte humain. En tant qu'entreprise générant des données nouvelles et uniques, CONTXTFUL va bien au-delà des paramètres traditionnels pour créer des modèles de données exploitables pour une grande variété d'applications dans le domaine de la publicité et de l'assurance. Grâce à son expertise en matière de technologie des capteurs mobiles, la société exploite des données non intrusives et non privées, tout en respectant les politiques de protection de la vie privée en vigueur dans l'ensemble de l'industrie. Cette nouvelle technologie a le potentiel de révolutionner la manière dont les annonceurs, les éditeurs et les assureurs interagissent avec leurs clients, créant des résultats plus gratifiants et gagnants pour tous.

La société commercialise 2 produits initiaux :

Receptivity ™ , destiné aux annonceurs et aux éditeurs, pour les aider à augmenter les performances de campagnes publicitaires et à monétiser l'inventaire publicitaire.

, destiné aux annonceurs et aux éditeurs, pour les aider à augmenter les performances de campagnes publicitaires et à monétiser l'inventaire publicitaire. Rituals ™ destiné aux assureurs, pour les aider à identifier et à promouvoir de meilleures habitudes de réduction des risques pour leurs clients.

CONTXTFUL : La mesure des moments

« Nous croyons que notre solution a le potentiel de redéfinir la manière dont les entreprises interagissent avec leurs consommateurs en ligne en ajoutant le Contexte Humain dans l'équation. Comprendre les comportements en temps réel des utilisateurs qui interagissent avec leurs appareils mobiles est primordial pour mieux concevoir les publicités, améliorer l'expérience des utilisateurs, adapter tout contenu et encourager des habitudes plus saines. Nous aidons les entreprises à maximiser leurs performances et la valeur globale à vie des clients. Cela étant dit, nous croyons en un monde où les êtres humains sont au premier plan et où les données sont utilisées pour améliorer notre bien-être, et non l'inverse », a déclaré Guillaume Bouchard, chef de la direction de CONTXTFUL.

« Grâce à sa technologie unique et à l'expertise de son équipe, nous sommes convaincus que CONTXTFUL va changer les écosystèmes adtech et martech », a déclaré Richard Bordeleau, président du Fonds Innovexport. « Ce projet s'inscrit directement dans la mission du Fonds Innovexport qui est de soutenir les jeunes entreprises prometteuses et innovantes ».

« Nous sommes constamment à la recherche de solutions innovantes pour améliorer la monétisation de notre inventaire publicitaire tout en améliorant l'interaction et l'expérience du client », a déclaré Jean Péladeau, directeur général, données et performance publicitaire chez Québecor.

« L'approche innovante et transparente de CONTXTFUL en matière de collecte de données non privées peut aider le secteur des assurances à développer une nouvelle approche de la réduction et de la prévention des risques qui peut, à terme, améliorer la qualité de vie de nos clients », a commenté Éric Champagne, vice-président exécutif au marketing, aux communications et aux stratégies numériques de La Capitale assurances et services financiers.

À propos de CONTXTFUL

CONTXTFUL est une entreprise en démarrage montréalaise spécialisée en technologie qui permet aux médias et aux compagnies d'assurance d'améliorer les interactions avec leurs clients en exploitant des données non privées, basées sur des capteurs, provenant d'appareils mobiles. CONTXTFUL va au-delà des paramètres traditionnels pour fournir un Contexte Humain. L'entreprise est issue de TandemLaunch, un incubateur de haute technologie basé à Montréal, au Canada.

