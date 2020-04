QUÉBEC, le 30 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe la population ainsi que les transporteurs et exploitants aériens qu'un contrôle des accès aux infrastructures aéroportuaires est en vigueur. Cette mesure concerne les vols vers l'ensemble des aéroports (sous gouverne provinciale, fédérale, municipale et privée) situé dans les huit territoires assujettis aux restrictions de déplacements non essentiels imposées par le gouvernement du Québec. Ces restrictions visent ainsi à protéger ces territoires de la COVID-19.

Les territoires concernés sont le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Avant d'accéder à tout aéroport, les passagers sont priés de prendre connaissance des consignes suivantes :

1. Ne pas présenter de symptômes liés à la COVID-19 (p. ex. : toux, fièvre, etc.);

2. Avoir réservé un billet d'embarquement;

3. Se déplacer pour des raisons essentielles (p. ex. : travail pour une entreprise ou un service jugé essentiel, raisons humanitaires ou de soins de santé, etc.).

Pour toute autre question, les passagers sont invités à communiquer directement avec leur transporteur. Il est attendu des exploitants d'aéronefs privés qu'ils s'assurent que les passagers respectent les consignes 1 et 3.

Durant la pandémie

Le ministère des Transports (MTQ) poursuit ses opérations tout en demeurant en veille active et en suivant en continu l'évolution de la pandémie.

La mission du MTQ demeure en tout temps d'assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec.

Le MTQ encourage toute personne qui souhaite s'informer sur la COVID-19 à consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-4545.

