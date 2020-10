MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Il a fallu 40 ans de répétitions, 10 ans de pilotage et 3 ans de recherche pour que SCYiBL donne vie à son processus en six étapes avec cette toute première animation utilisant trois régions du cerveau : l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal. Cet événement marquant met enfin au premier plan la question de la santé mentale d'une manière à la fois significative et divertissante.

SCYiBL (Strategically Customizing Your inner Brain Levels) est la formule qui se cache derrière l'animation basée sur l'intervention inédite pour les jeunes, Réseau D'Écriture Jeunesse ( Kids Write Network). SCYiBL met l'accent sur trois parties du cerveau qui sont fortement impliquées dans le traitement des expériences et la gestion des émotions et des réactions. Le résultat souhaité de l'animation est d'impliquer les jeunes et les adultes en encourageant l'utilisation des six étapes de la méthode permettant de recréer ses propres schémas de pensée et d'atteindre des états d'esprit plus positifs.

La formule de SCYiBL ouvre la voie à la croissance en révélant ce qui compte le plus pour un individu : transformer ses faiblesses en forces.

SCYiBL n'est ni un outil, ni un processus, c'est un guide à travers la mécanique que notre cerveau utilise déjà. Les trois personnages de l'animation représentent les régions du cerveau qui travaillent avec SCYiBL. Le but de ce concept est de simplifier la façon d'adopter la méthodologie de SCYiBLisation afin de favoriser un plus grand sentiment d'autonomie et la capacité de contrôler nos émotions pendant ces moments difficiles qui, autrement, pourraient faire en sorte que nous nous sentions isolés et incapables de faire face aux situations.

Le concepteur de l'animation, Nedward Rehanek, un étudiant universitaire qui étudie 'Conception et Développement de Jeux' a Sir Wilfrid Laurier à Brampton a pris grand soin de rendre les personnages neutres en termes de genre et de ne pas les associer à une culture particulière. Cela symbolise le fait que le cerveau ne fait aucune distinction lorsqu'il traite les émotions. Le cerveau, en tant que partie de l'anatomie de chacun.e, utilise le même processus universel que l'on soit noir, blanc, gai, hétéro, homme ou femme. Dans l'ensemble, l'animation brosse un tableau simplifié d'un processus cérébral unique pour donner à chacun.e un aperçu d'une approche positive visant à rendre la santé mentale plus accessible, plus compréhensible et même plus amusante, tout en utilisant ces trois personnages pour naviguer à travers les défis quotidiens.

SCYiBL, une révolution en santé mentale

SCYiBL est une ramification de l'organisation à but non lucratif Réseau D'Écriture Jeunesse (RDJ) et Soldiers Write Network (SWN). Helen Georgaklis, fondatrice de RDJ, SWN et SCYiBL, a commencé ce voyage par une simple observation de la façon dont les enfants ont tendance à écouter leurs amis plus spontanément que leurs parents. À ce titre, elle a créé les 6 étapes qui sont devenues la base de SCYiBL et ont permis le succès de RDJ, qui couvre 7 compétences et est utilisé dans les classes comme projet d'écriture. Elle a ensuite piloté le programme à l'Hôpital de Montréal pour enfants, qui a conduit à une recherche à McGill.1

La portée de RDJ s'est étendue au-delà des écoles primaires et secondaires de Montréal, aux jeunes autistes de haut et bas niveau, aux survivants du cancer de différents âges, ainsi qu'aux soldats souffrant de SSPT.

Julie Gaucher, co-fondatrice, vice-présidente et chef des opérations de Sutton Québec, a été la première à en voir l'intérêt au niveau corporatif, en mettant en place l'outil en 2018 auprès des courtiers et des franchisés.

Récemment, en cette période difficile de COVID-19, SCYiBL s'est associé au Mouvement Santé Mentale Québec et à son initiative Projet d'écriture Jeunesse pour offrir son programme en 6 étapes aux jeunes (12 à 25 ans) du Québec dans le but de promouvoir leur résilience.

(Voir la fiche d'animation : https://bit.ly/2GbcG5X et les détails du projet https://bit.ly/30gFam2 )

Cette animation est la première instance de SCYiBL pour fournir à chacun.e un moyen accessible de faire face aux défis de la santé mentale, souligne Mme Georgaklis, qui a vu les gens changer de perception en 3 à 6 étapes, ce qui les a aidés à surmonter certains de leurs défis les plus difficiles.

SCYiBL exploite la manière dont nous intériorisons ce sur quoi nous nous concentrons et modifie notre perception pour mieux se concentrer sur le POURQUOI. Nous sommes alors en mesure d'affronter les défis quotidiens avec plus de résilience, tout en créant un monde SCYiBLisé.

Imaginez que vous soyez parmi des gens à l'esprit positif...

