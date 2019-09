Contribution majeure de 11,9 M$ pour la rénovation et l'agrandissement du Théâtre du Nouveau Monde

MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 11 911 200 $ au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) pour sa modernisation.

Cette somme permettra au TNM d'optimiser des installations dont la première transformation importante remonte à plus de 20 ans.

Cette contribution financière majeure pour le TNM est apportée en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Il permettra la mise à niveau et l'agrandissement des installations du théâtre, afin qu'il réponde plus adéquatement aux défis techniques croissants de la pratique théâtrale d'aujourd'hui ainsi qu'aux besoins de la clientèle et du personnel. Le TNM rénovera ainsi ses locaux d'accueil et de diffusion, agrandira les bureaux administratifs et les ateliers destinés aux expériences technologiques en plus d'actualiser sa facture architecturale.

Fondé en 1951, le TNM est l'un des plus importants théâtres montréalais. Son emplacement, au cœur du Quartier des spectacles de Montréal, et sa personnalité artistique en font un haut lieu des sorties culturelles.

Le gouvernement du Québec juge essentiel de soutenir les diffuseurs culturels comme le TNM afin d'offrir aux créateurs québécois des conditions optimales qui leur permettront d'exceller dans leur art et d'offrir au public des productions de qualité.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est heureux d'accompagner le TNM afin que ce lieu de production et de diffusion réponde aux plus hauts standards professionnels des arts vivants. Nos créateurs québécois seront assurément stimulés par ces nouveaux locaux qui leur permettront de produire des œuvres de haut calibre pour la plus grande joie du public. Le rayonnement de la créativité québécoise passe par le talent de nos créateurs, mais aussi par la qualité de nos établissements culturels, et je suis convaincue que ce projet suscitera une grande fierté autant pour Montréal que pour tout le Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Au nom du conseil d'administration du TNM, je tiens à exprimer ma joie et ma fierté concernant la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications et de sa ministre, Mme Nathalie Roy, au projet d'agrandissement du TNM. Ce soutien témoigne de l'importance qu'accorde le Ministère au dynamisme de notre culture et à la vitalité d'une institution comme le TNM qui est une force novatrice de l'écologie créative du Québec. »

Lorraine Pintal, directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde

Faits saillants :

Le TNM produit et diffuse les œuvres majeures des répertoires international et national, tout en accordant une place de choix à la création. Il est le théâtre de tous les classiques.

De 2016 à 2018, l'organisme a procédé à certains travaux de rénovation urgents et a de l'achat d'équipement grâce à une subvention du Ministère de 1,4 M$.

Plus de 20 ans après une première transformation majeure, de nouveaux travaux sont nécessaires afin de répondre aux différents problèmes qui affectent maintenant le théâtre dans l'exercice de sa mission.

Lien connexe :

Programme d'aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux

https://twitter.com/MCCQuebec/

https://www.facebook.com/mccquebec

@MCCQuebec



SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, 418 380-2310; Information : Relations avec les médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2355