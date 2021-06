Contrat de la Toronto Transit Commission - Bonne nouvelle pour l'usine d'Alstom de La Pocatière

QUÉBEC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, se réjouit de la signature d'un contrat avec la Toronto Transit Commission, dont une partie sera réalisée à l'usine d'Alstom de La Pocatière, dans la région du Bas-Saint-Laurent. La production de cette commande de 60 véhicules légers sur rail à plancher bas débutera à la fin de l'année 2021.

Grâce aux investissements consentis en vue d'accroître la productivité du site de La Pocatière, il est maintenant possible d'y réaliser de nouveaux mandats et d'assurer la pérennité des emplois.

Le contrat de la Toronto Transit Commission permet de redynamiser l'usine de La Pocatière et d'enclencher le rapatriement du Mexique de deux autres contrats, soit celui du SkyTrain de Vancouver (à compter de 2023) et celui du New Jersey Transit, aux États-Unis (à compter de 2022).

Ces deux derniers contrats comprennent plusieurs options de commandes qui, si elles sont exercées par les deux sociétés, pourraient permettre de maintenir annuellement plus de 200 emplois à La Pocatière au moins jusqu'en 2029. L'objectif d'Alstom est de continuer à faire grimper ce nombre en obtenant d'autres contrats.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé, en mars dernier, la signature d'une lettre d'intention entre Investissement Québec et Bombardier Transport Canada, désormais une filiale d'Alstom, concernant une éventuelle contribution financière d'un montant maximal de 56 millions de dollars accordé sous la forme d'un prêt pardonnable.

« C'est pour attirer des contrats tels que celui-ci que notre gouvernement a choisi d'appuyer la modernisation de cette usine. La réalisation de la commande de la Toronto Transit Commission contribuera au maintien d'emplois et mettra à profit notre expertise dans le secteur de la mobilité durable, tout en assurant des retombés économiques pour le Québec et la région du Bas-Saint-Laurent. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« L'usine de La Pocatière joue un rôle central dans l'économie du Bas-Saint-Laurent. Elle emploie actuellement plus de 300 travailleurs, et tout un écosystème régional s'est développé autour d'Alstom. La signature de ce nouveau contrat est donc fort positive pour le dynamisme économique de la région ainsi que pour le maintien de l'expertise de pointe développée ici. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureuse qu'une partie du contrat de la Toronto Transit Commission soit réalisée à La Pocatière. Cette annonce aura des retombées positives sur la situation de nombreux travailleurs de l'usine qui participent activement à la vitalité de l'économie régionale. Ce sont aussi les entreprises et les sous-traitants de toute la région qui pourront bénéficier de ce contrat. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

Faits saillants :

Le 29 janvier 2021 marquait l'acquisition de Bombardier Transport par la multinationale française Alstom.

Bombardier Transport Canada, qui fait maintenant partie du groupe Alstom, emploie environ 1 800 personnes au Québec. De ce nombre, 320 employés travaillent actuellement à son usine de La Pocatière et plus de 750 à son siège social de l'Amérique et à son centre d'ingénierie et de prototypage, situés à Saint-Bruno -de-Montarville.

