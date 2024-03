MILWAUKEE, le 4 mars 2024 /CNW/ - Continuus Technologies , une entreprise d'analyse de données et de consultation en nuage de premier plan au service des services financiers et des industries connexes, a annoncé la création d'un Native App Studio novateur axé sur le Native App Framework de Snowflake .

« Native App Studio est une vaste équipe d'experts du secteur financier et de professionnels Snowflake certifiés qui peuvent créer des tableaux de bord Streamlit personnalisés pour les flux de travail de base à l'échelle des activités de gestion des actifs », a déclaré Matt Moiser , fondateur et chef de la direction de Continuus. « Nous constatons une demande énorme de la part des clients qui ont besoin d'aide pour unifier les sources de données et créer des irenseignements exploitables, et nous sommes ravis d'accélérer l'adoption de Streamlit grâce à notre Native App Studio novateur. »

Streamlit est une bibliothèque Python qui permet aux utilisateurs de créer des applications de données interactives dotées de riches composantes visuelles, disponibles auprès de Snowflake.

« Que ce soit pour les opérations de base ou la simplification des sources au sein des équipes de recherche, nous sommes heureux de mettre notre équipe de pointe à la disposition de nos clients pour créer des solutions de pointe en plus de leurs données existantes dans Snowflake », a déclaré Andy Leichtle , chef de l'exploitation de Continuus. « Notre équipe Native App Studio analyse et regroupe des données uniques pour les utiliser dans Streamlit afin d'offrir une valeur aux clients commerciaux. C'est ce que nous faisons depuis plus d'une décennie avec notre équipe responsable des tableaux de bord dans des outils comme Tableau et Power BI, et nous sommes ravis de tirer parti d'un nouveau support connecté aux vastes données de Snowflake. Nous avons hâte de prendre connaissance des excellents renseignements qu'ils génèrent pour nos clients. »

Continuus a constamment établi sa position en tant que principal intégrateur de services Snowflake pour les services financiers. L'équipe est particulièrement bien placés pour servir d'intégrateur et offrir des services-conseils qui rassemblent l'écosystème infonuagique de données de services financiers grâce à son expertise technique, ses partenariats et son expertise de base dans l'industrie. Ses experts-conseils et leaders d'opinion ont une carrière exemplaire dans le secteur des services financiers et aident les entreprises à comprendre leurs défis uniques en matière de données et à apporter de nouvelles informations à leur stratégie, leur architecture et leur mise en œuvre de données. Continuus possède une expérience et mise sur des partenariats inégalés dans l'industrie, ainsi que des partenariats avec certains des fournisseurs les plus reconnus dans le secteur des services financiers, notamment Snowflake, FactSet , SimCorp et plus encore. Partenaire en services Snowflake de premier ordre, l'entreprise a obtenu la marque de compétence dans l'industrie des services financiers Snowflake.

