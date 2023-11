Les solutions de santé numérique sont de plus en plus utilisées pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, mais peu d'études ont démontré leur impact sur les systèmes de santé publics en Amérique du Nord. Par ailleurs, le nombre de cas d'insuffisance cardiaque est à la hausse. En effet, 750 000 Canadiens vivent avec la maladie, et plus de 100 000 cas sont diagnostiqués chaque année2. L'insuffisance cardiaque est l'une des principales causes d'hospitalisation au Canada2. D'ici 2030, les coûts de santé associés à l'insuffisance cardiaque au Canada devraient atteindre 2,8 milliards de dollars par année2.

L'essai contrôlé à répartition aléatoire de trois mois, mené chez des patients atteints d'insuffisance cardiaque suivis en consultation externe et à risque d'hospitalisation, a comparé le programme CONTINUUM au traitement standard seul. Ce programme comprenait 1. une application d'auto-soins téléchargée sur un téléphone intelligent ou une tablette, dans laquelle les patients entrent les données relatives à leurs signes vitaux, leur poids et les symptômes de l'insuffisance cardiaque; 2. un suivi à distance de ces données par le personnel infirmier clinique du CHUM; 3. une thérapie numérique, c'est-à-dire des suggestions automatisées de médicaments envoyées à l'équipe médicale traitante; et 4. des modules didactiques sur l'insuffisance cardiaque pour les patients - le tout hébergé sur la plateforme Takecare de Greybox Solutions.

Les résultats préliminaires montrent que le nombre de visites au service des urgences et/ou d'hospitalisations (toutes causes confondues) par patient était de 0,19±0,47 pour le groupe d'intervention et de 0,55±0,89 pour le groupe témoin (p=0,05). L'analyse de la survie a montré une tendance en faveur du groupe d'intervention (95 jours [intervalle de confiance {IC} à 95 % : 87-104] vs 78 jours [IC à 95 % : 68-89]; p=0,08). Le coût total de la consommation de soins de santé (hospitalisations + visites au service des urgences) dans le groupe d'intervention était de 134 088 $ CA contre 174 924 $ CA dans le groupe témoin (+30 %).

« Compte tenu de la prévalence de l'insuffisance cardiaque et de la gravité de cette affection, il existe un réel besoin de solutions novatrices pouvant aider à améliorer l'état de santé des patients et leur qualité de vie, déclare le Dr François Bernard Tournoux, cardiologue au CHUM, professeur agrégé à l'Université de Montréal, chercheur-clinicien des Fonds de recherche du Québec au Centre de recherche du CHUM et chercheur principal de l'essai. Les résultats préliminaires prometteurs de l'essai CONTINUUM justifient l'étude approfondie de la prévention des événements majeurs liés à l'insuffisance cardiaque, en faisant participer les patients comme partenaires de soins, le tout à un coût réduit pour le système de santé. »

Au total, 171 patients ont été admis à l'essai. On dispose des résultats préliminaires des 63 premiers patients ayant terminé l'étude, soit 32 dans le groupe d'intervention et 31 dans le groupe témoin. Les patients du groupe d'intervention et du groupe témoin étaient comparables en termes d'âge (70±12 vs 69±13 ans), de classe de la New York Heart Association (classe II : 81 vs 87 %), de fraction d'éjection <40 % (56 vs 48 %) et de comorbidités telles que le diabète (38 vs 45 %).

Le programme CONTINUUM est un partenariat entre le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), le Centre de recherche du CHUM, MEDTEQ+, Greybox Solutions Inc. et Boehringer Ingelheim Canada.

À propos du CHUM

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) est un hôpital innovant au service des patients et de la population québécoise. Le CHUM adopte une approche intégrant la santé et la population, qui s'exprime dans tous les volets de sa mission : soins, enseignement, recherche, gestion et innovation en partenariat avec les patients et les citoyens (SERGIP). Pour atteindre l'objectif qui consiste à améliorer continuellement la santé de la population, la prise en charge des trajectoires de soins et de vie des patients a été mise en œuvre en utilisant des données analysées par l'intelligence artificielle à partir d'information génétique et environnementale. En collaboration avec les autres intervenants du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), le CHUM offre les meilleurs soins et services spécialisés basés sur des connaissances scientifiques sans cesse mises à jour. chumontreal.qc.ca

À propos de Greybox Solutions Inc.

Greybox Solutions Inc., une entreprise montréalaise de technologie des soins de santé, est une pionnière dans le développement de thérapies numériques. En intégrant une multitude de technologies dans Takecare, une plateforme polyvalente, accessible et révolutionnaire, Greybox offre une solution moderne pour relever les nombreux défis complexes au cœur du système de santé. Créatrice d'une solution technologique offrant des solutions de rechange simples et dynamiques pour le suivi des maladies chroniques, Greybox Solutions, en partenariat avec le Centre hospitalier de l'Université de Montréal et Boehringer Ingelheim Canada, a démontré sur le plan clinique l'efficacité des thérapies numériques dans le contexte de l'insuffisance cardiaque. Des applications cliniques sont en cours d'évaluation dans les domaines des soins de santé liés, par exemple, aux maladies cardiaques, aux maladies pulmonaires, à la santé mentale et aux soins néonataux. www.greybox.ca

À propos de MEDTEQ+

MEDTEQ+, un consortium pancanadien de recherche industrielle et d'innovation en technologies de la santé, vise à accélérer le développement de solutions technologiques novatrices pour améliorer la santé et la qualité de vie des gens. MEDTEQ+ soutient la validation de ces technologies, leur intégration dans les réseaux de soins de santé, leur commercialisation, ainsi que leur rayonnement tant local qu'international en réunissant les compétences complémentaires de partenaires industriels et institutionnels et celles des fournisseurs de soins de santé. MEDTEQ+ offre des services d'accompagnement, de subventions et d'investissement aux entreprises innovantes. Depuis décembre 2022, MEDTEQ+ est également le partenaire principal de l'initiative envisAGE, qui vise à catalyser l'écosystème AgeTech et à aider les entreprises à croître et à se développer sur le marché AgeTech. MEDTEQ+ compte, entre autres, sur le soutien financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, du secteur privé et de partenaires complémentaires pour favoriser les relations entre la recherche et l'industrie.www.medteq.ca/

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.

Boehringer Ingelheim se consacre à la découverte de traitements révolutionnaires qui transforment des vies, présentement et pour les générations à venir. Entreprise biopharmaceutique de renommée mondiale axée sur la recherche, la compagnie valorise par l'innovation dans des domaines où il existe un grand besoin médical à combler. Fondée en 1885, et encore de nos jours une entreprise familiale, Boehringer Ingelheim prend une perspective durable à long terme. Elle compte plus de 53 000 employés œuvrant dans plus de 130 marchés et deux domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains et santé animale. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 500 employés au Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.boehringer-ingelheim.com/ca/fr/.

Références

1 Emmanuel Marier Tétrault, IPS, et al. The Impact of Remote Patient Monitoring and Digital Therapeutics on Major Clinical Events and Costs in Heart Failure Patients: Early Experience in the Quebec Public Healthcare System. Présenté lors des séances scientifiques 2023 de l'American Heart Association; 12 novembre 2023. Abstract 12585: The Impact of Remote Patient Monitoring and Digital Therapeutics on Major Clinical Events and Costs in Heart Failure Patients: Early Experience in the Quebec Public Healthcare System | Circulation (ahajournals.org) 2 Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. L'insuffisance cardiaque au Canada; un problème de santé complexe et incurable en croissance. Accessible à : L'insuffisance cardiaque au Canada un problème de santé complexe et incurable en croissance | Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Consulté en novembre 2023.

