Contexte : une nouvelle section à lire dès dimanche dans La Presse

MONTRÉAL, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Dans l'esprit d'offrir à ses lecteurs encore plus de profondeur et de perspective face à l'actualité, La Presse est fière d'annoncer la naissance de sa toute nouvelle section Contexte. Chaque dimanche, Contexte permettra d'élargir l'angle de la caméra afin d'offrir davantage de recul, d'analyse et de réflexion, tout en proposant une interaction accrue avec les lecteurs. Dès le 5 septembre, La Presse invite ses lecteurs et ses lectrices à se servir un deuxième café, et à prendre le temps de découvrir cette nouveauté pour s'ouvrir, dialoguer, comprendre.

« La section Contexte se veut un temps d'arrêt pour mieux saisir le monde dans lequel on vit. Nous tenons à y offrir une perspective originale et des outils de réflexion pour mieux comprendre les enjeux de société complexes. Contexte sera une section très visuelle, riche en photos et en graphisme. Elle permettra d'entretenir le dialogue entre La Presse et son lectorat, en plus d'analyser et de décortiquer les enjeux qui font l'actualité », a fièrement souligné François Cardinal, vice-président, Information, et éditeur adjoint à La Presse.

En tout, une douzaine d'écrans sont prévus dans l'édition du dimanche de La Presse+ pour offrir aux lecteurs de longs textes, des portraits, des analyses, des éditoriaux et plusieurs surprises, dans un style magazine avec un parti pris pour la profondeur. Tous ces contenus seront également accessibles sur les plateformes web et mobile de La Presse. Outre une pièce de résistance présentée chaque semaine sous forme de dossier fouillé, reportage à l'étranger, essai ou face-à-face, près d'une dizaine de nouvelles rubriques retiendront l'attention. « Je tiens ici à souligner l'excellent travail de Stéphanie Grammond, éditorialiste en chef, et toute l'équipe responsable de Contexte, qui ont su créer une section aussi originale que pertinente qui va assurément plaire aux lecteurs », a soutenu François Cardinal.

Les collaborateurs invités auront carte blanche pour discuter des sujets de l'heure. En plus d'entrevues avec des personnalités inspirantes, des thèmes incontournables seront creusés afin de s'ouvrir, de dialoguer et de comprendre. Et grâce aux fonctionnalités de l'application La Presse+ qui permettent un traitement exceptionnel de l'image, la photo, le dessin et le graphisme seront à l'honneur. Les lecteurs seront servis avec une caricature dominicale et plusieurs photoreportages.

« Grâce à l'engagement de ses lecteurs et contributeurs, La Presse peut aujourd'hui réinvestir dans sa mission, soit celle d'offrir une information de qualité et diversifiée, accessible gratuitement à tous. C'est dans cet esprit que s'inscrit la naissance de la section Contexte et des nombreuses nouveautés que nous proposerons à nos lecteurs au cours de l'automne », a conclu François Cardinal.

_________________________

À propos de La Presse

La Presse, média d'information francophone de référence au Canada, est une institution québécoise indépendante évoluant dans une structure à but non lucratif. Sa mission est de produire une information de qualité accessible gratuitement au plus grand nombre. Ses contenus se déclinent sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, application mobile et web). Lauréat de nombreux prix pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse se distingue par une couverture riche et diversifiée de l'actualité. Le quotidien est également reconnu pour ses séries et dossiers de fond ainsi que pour le large espace qu'il consacre aux débats.

SOURCE La Presse

Renseignements: Michaël Majeau, Directeur, communications et image de marque, 514 285-7000 poste 7730, [email protected]

Liens connexes

http://www.lapresse.ca