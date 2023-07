Contexte épidémiologique favorable - Levée de l'ensemble des directives COVID-19 toujours en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux

QUÉBEC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - En raison du contexte épidémiologique actuel et du retour à la normale qui s'est amorcé au cours des derniers mois, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce que les mesures et directives liées à la COVID-19 qui étaient toujours en vigueur seront levées à compter du 19 juillet 2023.

Port du masque et isolement dans les milieux de soins

Bien que l'obligation générale du port du masque en milieux de soin soit levée depuis avril dernier, il demeurait en vigueur dans certaines circonstances bien précises (en cas de contact étroit avec quelqu'un ayant la COVID, ou en cas d'éclosions). Celles-ci sont désormais levés. Dorénavant, les établissements pourront déterminer les situations qui le requièrent, en s'appuyant sur les recommandations de l'INSPQ, notamment dans les situations suivantes :

Usagers hébergés ou hospitalisés sur une unité d'hémato-oncologie ou de néonatalogie;







Usagers d'hémato-oncologie ou de néonatalogie hospitalisés sur une autre unité de soins;







Usagers avec immunosuppression sévère;







Usagers greffés d'organe solide.

L'usage du port du masque pourrait aussi être demandé en contexte d'éclosion

Par ailleurs, dans l'ensemble des milieux de soins, incluant les centres d'hébergement et de soins de longue durée, la durée de l'isolement pour les usagers (contact étroit) est maintenant réduite à 5 jours.

Faits saillants :

La levée de l'ensemble des directives est cohérente avec la publication de plusieurs avis de l'Institut national de la santé publique (INSPQ) dans lesquels les recommandations concernant la prévention et contrôle des infections dans les différents milieux du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) ont été mises à jour.

La COVID-19 est désormais intégrée dans une gestion plus globale des infections respiratoires. La levée complète des directives ne signifie pas que le virus ne circule plus. Toutefois la situation épidémiologique s'est grandement améliorée au cours des derniers mois, en raison notamment des vaccins, de l'immunité acquise par l'infection chez une majorité de la population, des traitements maintenant disponibles et de l'évolution du virus.

Par ailleurs, notons que la campagne de vaccination automnale afin de se protéger contre les infections respiratoires (COVID-19, grippe saisonnière, pneumocoque) est en préparation. Le MSSS est en attente des recommandations du Comité sur l'immunisation du Québec et les informations seront communiqués en temps et lieu.

