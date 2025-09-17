Contestation de la Loi sur la laïcité - Le Parti Québécois dénonce la manœuvre du fédéral pour s'attaquer au modèle québécois

QUÉBEC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Les députés péquistes Alex Boissonneault et Pascal Paradis, respectivement porte-parole aux Relations canadiennes et à la Justice, dénoncent fermement l'intention du gouvernement Carney de s'attaquer à la loi sur la laïcité et, de manière détournée, à la spécificité québécoise. Ils dénoncent également la contestation de l'utilisation de la clause de dérogation contenue dans la Charte canadienne des droits et libertés, une manœuvre bafouant explicitement la constitution canadienne.

EN BREF

Le Parti Québécois dénonce la contestation de la Loi 21 par le gouvernement fédéral, une attaque envers la spécificité québécoise;

La remise en question de l'utilisation de la clause dérogatoire trahit l'esprit de la constitution canadienne.

Fidèle à son habitude, le Parti libéral du Canada ne joue pas franc jeu avec les Québécois, croit le député d'Arthabaska-L'Érable.

« Le gouvernement Carney prétend ne pas s'attaquer au modèle québécois de la laïcité alors qu'il demande à des juges, non élus, de modifier unilatéralement l'application de la clause dérogatoire, qui était pourtant une condition sine qua non pour que les provinces canadiennes consentent au rapatriement de la Constitution de 1982. Cette décision va plus loin que la laïcité elle-même, elle signale qu'Ottawa ne souhaite plus composer avec les choix légitimes du peuple québécois », averti Alex Boissonneault.

Pour y arriver, le gouvernement fédéral n'envisage rien de moins que de chercher à modifier unilatéralement, à l'aide de juges non élus, le pacte constitutionnel canadien, auquel le Québec n'adhère toujours pas.

« Cette manœuvre ne dupe personne : encore une fois, les avocats du gouvernement fédéral vont plaider contre le Québec, ses choix et son modèle de laïcité. Il s'agit bel et bien d'une tentative d'affaiblir le modèle québécois de laïcité pourtant cher à la nation québécoise pour favoriser un meilleur vivre-ensemble. Pour le fédéral, le Québec n'a sa place dans le Canada que s'il se soumet à la vision canadienne », rappelle Pascal Paradis.

« Quand les Québécois trouvent malgré tout le moyen de défendre et de mettre en œuvre leur modèle de société, comme la laïcité ou la protection du français, le fédéral est prêt à changer les règles constitutionnelles pour s'assurer que ça ne puisse durer. Seule l'indépendance permettra au Québec de pleinement développer son modèle de société conforme à ses valeurs, son histoire et sa spécificité », conclut Alex Boissonneault.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]