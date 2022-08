Contamination des habitations par les moisissures - Nouvelles formations exclusives de l'APCHQ

MONTREAL, le 17 août 2022 /CNW/ - Seul organisme reconnu par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) peut dorénavant offrir l'attestation de réussite à deux nouvelles formations abordant la norme 3009-600 « Contamination des habitations par les moisissures - investigation et réhabilitation du bâtiment » qui établit les exigences pour assurer un service de qualité pour confirmer ou infirmer la présence des moisissures, en déterminer la cause, évaluer l'ampleur de la contamination et corriger la situation.

« Alors que la présence de moisissures est un symptôme apparent d'un problème plus profond, la norme 3009-600 est la première norme qui intègre une démarche pour diagnostiquer les causes réelles du problème lorsqu'il y a prolifération de moisissures dans les bâtiments résidentiels », indique Marco Lasalle, directeur du Service technique de l'APCHQ.

Cette norme s'adresse principalement aux professionnels et aux employés d'entreprises qui offrent le service d'investigation ou de décontamination des habitations contaminées par les moisissures, mais elle s'adresse aussi aux occupants, aux propriétaires ou aux gestionnaires de bâtiments, aux entrepreneurs, aux villes ainsi qu'aux organismes gouvernementaux et réglementaires qui désirent mieux encadrer les activités liées à l'investigation et à la réhabilitation des habitations.

« Traiter un cas de moisissures nécessite du personnel compétent et des connaissances techniques. Nos formations abordent ainsi les principaux éléments qui justifient de procéder à l'investigation de la contamination afin d'en déterminer la cause et d'en évaluer l'ampleur pour finalement, poser un diagnostic et être en mesure de prescrire une méthode corrective appropriée à la situation, mais aussi les éléments requis pour procéder à la réhabilitation, incluant la décontamination », souligne Marco Lasalle.

Les deux formations de l'APCHQ, Moisissures : Investigation et diagnostic et Moisissures : Réhabilitation des bâtiments diffusées en mode asynchrone sont également reconnues dans le cadre de l'obligation de formation continue de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

À propos de l'APCHQ

