Contact North | Contact Nord félicite Open AI pour son offre opportune de ChatGPT Edu au secteur postsecondaire

THUNDER BAY, ON, le 11 juin 2024 /CNW/ - Contact North | Contact Nord félicite Open AI pour l'introduction de ChatGPT Edu, une nouvelle offre d'intelligence artificielle (IA) abordable conçue pour les établissements d'enseignement postsecondaire.

Cette version novatrice de ChatGPT, propulsée par GPT-4o, est destinée à intégrer l'IA de façon responsable dans les milieux académiques, au bénéfice de la clientèle étudiante, du cadre professoral, du personnel enseignant, des recherchistes et des responsables des opérations de campus.

« Nous saluons OpenAI pour avoir identifié les besoins du secteur de l'enseignement supérieur et pour y avoir répondu avec ChatGPT Edu », déclare Maxim Jean-Louis, président-directeur général. « Cette proposition, arrivée à point nommé, offre aux établissements postsecondaires un outil de pointe pour enrichir l'éducation et accroître l'efficacité. »

Comme exemple concret de ce qui peut être rapidement accompli avec la technologie d'OpenAI, Contact North | Contact Nord a conçu et lancé quatre assistants numériques personnels gratuits et révolutionnaires alimentés par l'IA :

Apprendre avec IA Pro : un assistant de tutorat personnalisé fournissant un soutien éducatif sur mesure à la clientèle étudiante. Apprendre avec IA Pro exploite l'IA avancée pour offrir des expériences d'apprentissage personnalisées, en répondant aux besoins individuels de la clientèle étudiante et en améliorant la compréhension dans diverses matières.

: un assistant de tutorat personnalisé fournissant un soutien éducatif sur mesure à la clientèle étudiante. Apprendre avec IA Pro exploite l'IA avancée pour offrir des expériences d'apprentissage personnalisées, en répondant aux besoins individuels de la clientèle étudiante et en améliorant la compréhension dans diverses matières. Assistant d'enseignement IA Pro : un outil novateur qui aide le personnel enseignant dans la notation, les rétroactions et les tâches administratives. L'Assistant d'enseignement IA Pro allège le processus d'évaluation en offrant un retour d'information détaillé et cohérent, ce qui permet au personnel enseignant de se concentrer davantage sur des méthodes d'enseignement interactives et attrayantes.

: un outil novateur qui aide le personnel enseignant dans la notation, les rétroactions et les tâches administratives. L'Assistant d'enseignement IA Pro allège le processus d'évaluation en offrant un retour d'information détaillé et cohérent, ce qui permet au personnel enseignant de se concentrer davantage sur des méthodes d'enseignement interactives et attrayantes. Guide IA Pro : destiné à favoriser la réussite étudiante, le Guide IA Pro offre des services personnalisés d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que des recommandations de ressources. Il utilise des algorithmes avancés pour suivre les progrès de la clientèle étudiante et lui proposer des interventions en temps utile afin de les maintenir sur la bonne voie.

: destiné à favoriser la réussite étudiante, le Guide IA Pro offre des services personnalisés d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que des recommandations de ressources. Il utilise des algorithmes avancés pour suivre les progrès de la clientèle étudiante et lui proposer des interventions en temps utile afin de les maintenir sur la bonne voie. Explorateur IA des métiers Pro : aide la clientèle étudiante à explorer les métiers et à s'y préparer grâce à des conseils interactifs. L'Explorateur IA des métiers Pro offre un aperçu complet de divers métiers et oriente la clientèle étudiante parmi les options de carrière, les compétences requises et les possibilités d'emploi, comblant ainsi le fossé entre l'éducation et l'emploi.

Visitez applis.comtactnord.ca pour obtenir de plus amples renseignements sur les quatre assistants numériques personnels de Contact North | Contact Nord.

Le corps professoral et la clientèle étudiante se tournent avec empressement vers les assistants numériques personnels uniques de Contact North | Contact Nord, propulsés par l'IA, dont l'utilisation a déjà dépassé les 200 000 consultations et continue de croître à un taux à deux chiffres.

Contact North | Contact Nord augmente le nombre de résidentes et résidents de l'Ontario mal desservis qui suivent des programmes et des cours en ligne auprès des collèges, des universités, des établissements autochtones et d'autres prestataires de l'Ontario, tout en restant dans leur communauté. Nous recrutons auprès des étudiantes et étudiants dans plus de 1 500 communautés et fournissons des services d'appui gratuits, soit en personne dans des lieux à travers la province, soit par téléphone, courriel, clavardage en direct ou séance virtuelle. Nos services sont disponibles en anglais et en français.

