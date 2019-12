Consultations sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes - Le ministre Carmant dévoile les premiers détails

QUÉBEC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - En vue de préparer l'exercice de consultation qui aura lieu bientôt concernant l'utilisation des écrans et la santé des jeunes, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce que commence aujourd'hui la période durant laquelle des experts pourront proposer un mémoire sur ces enjeux importants.

Cet appel a été lancé à plus d'une soixantaine d'experts, qui ont jusqu'au 17 janvier pour déposer un court mémoire auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Parmi eux, une quarantaine d'experts seront retenus et invités au forum d'experts sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes, qui se déroulera le 10 février 2020.

Le ministre annonce également qu'une journée de consultation auprès d'organisations et d'associations concernées se tiendra le 20 mars 2020. Les deux évènements se dérouleront à Québec, sur invitation.

« Je remercie à l'avance tous les experts qui partageront avec nous leurs connaissances et leurs expertises et qui jetteront les bases de notre réflexion sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes. Il s'agit d'un phénomène dont l'ampleur devient préoccupante. Je suis persuadé que l'exercice de consultation qui prend forme et qui se déroulera en début d'année 2020 nous permettra de déterminer les actions les plus efficaces à mettre en place afin de prévenir, de réduire et de traiter les conséquences sur la santé des jeunes. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Rappelons que le ministre Carmant s'est vu confier par le premier ministre le mandat de mettre sur pied une consultation sur la dépendance aux écrans chez les jeunes, qui donnera ensuite lieu à un plan d'action.

L'exercice contribuera à développer une vision commune sur l'état des lieux de la problématique au Québec et permettra de soutenir les décideurs et de proposer des balises pour les services à mettre en place dans différents milieux tels que les familles, les écoles et les communautés.

Pour en savoir plus : www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/consultations-sur-l-utilisation-des-ecrans-et-la-sante-des-jeunes/

