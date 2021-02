Consultations prébudgétaires : Tourisme d'Affaires Québec formule sept recommandations

SAINT-SAUVEUR, QC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Tourisme d'Affaires Québec rend public son mémoire qui détaille sept recommandations destinées à soutenir et relancer le tourisme d'affaires post-pandémie.

Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021-2022, l'association a formé au cours des derniers mois un groupe de travail composé d'entreprises représentatives du secteur, pour identifier à la fois les enjeux et les besoins de l'industrie, durement éprouvée depuis le début de la pandémie.

Le mémoire comporte les recommandations suivantes, qui visent à nourrir les consultations prébudgétaires provinciale et fédérale :

Créer un fonds destiné aux associations pour les événements en présentiel. Établir un crédit d'impôt temporaire non remboursable pour les entreprises à but lucratif. Subventionner le transport aérien régional. Subventionner l'organisation d'événements hybrides. Prolonger la subvention salariale d'urgence du Canada . Instaurer un programme de soutien aux infrastructures. Moduler les mesures sanitaires en vigueur.

« Les mesures de relance du tourisme d'affaires que nous proposons auront un impact majeur, non seulement pour les sites d'événements, mais aussi sur les fournisseurs qui gravitent dans l'écosystème. Lorsque les conditions le permettront, une solide reprise permettra à l'ensemble des entreprises de notre secteur de redémarrer ses activités grâce aux événements qui s'organiseront en présentiel, notamment dans les hôtels et centres de congrès et de foires du Québec. »

Gilber Paquette

Directeur général

Tourisme d'Affaires Québec

À propos de Tourisme d'Affaires Québec

Fondée en 1981, Tourisme d'Affaires Québec est l'association touristique qui œuvre à la promotion, la valorisation et la croissance du secteur du tourisme d'affaires au Québec. L'association s'affaire à fédérer, représenter et mettre en valeur ses membres en adoptant un leadership sectoriel qui profite à l'ensemble des parties prenantes du tourisme d'affaires. Formé de 148 entreprises, l'effectif actuel de l'association se compose d'hôtels, de centres de congrès et de foires, de destinations touristiques, de municipalités et d'associations touristiques régionales [ATR]. Tourisme d'Affaires Québec regroupe 92 % des infrastructures du secteur des réunions d'entreprises et congrès au Québec.

Le tourisme d'affaires en chiffres

Le tourisme d'affaires est une industrie majeure qui générait 663,7 M$ en dépenses directes en 2019 par l'organisation de 3 449 événements d'affaires partout au Québec. Le secteur employait avant la pandémie 27 000 personnes, contribuant ainsi à la vitalité économique et sociale des régions.

