Consultations prébudgétaires : le RQA presse Québec d'agir pour soutenir les infrastructures aéroportuaires

BLAINVILLE, QC , le 4 févr. 2026 /CNW/ - Le Réseau québécois des aéroports (RQA) sonne l'alarme dans le mémoire qu'il a déposé aujourd'hui dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec. Les infrastructures de plusieurs aéroports se trouvant dans un état critique, l'organisation réclame la mise en place d'un financement stable et prévisible, dont la création d'un programme d'aide doté d'au moins 100 M$.

Des obligations de conformité à respecter

Les aéroports québécois sont tenus de respecter des normes strictes en matière d'entretien des infrastructures et de fonctionnement des équipements, peu importe leur niveau de revenus ou l'achalandage. Or, compte tenu des ressources financières limitées dont dispose une grande partie du réseau, plusieurs aéroports auront de plus en plus de difficulté à répondre adéquatement à ces exigences.

Cette situation pourrait mettre en péril le réseau de transport aérien qui relie l'ensemble des régions du Québec.

« Lorsque des aéroports ne seront plus en mesure de remplir leurs obligations faute de financement suffisant, c'est leur viabilité même qui sera en jeu. À terme, certains risquent de fermer, ce qui contribuerait à isoler des communautés entières et à nuire tant à la sécurité publique qu'au développement économique régional », affirme Serge Côté, directeur général du RQA.

Près d'un milliard de dollars en besoins d'immobilisation

Dans un sondage réalisé en 2024 auprès d'aéroports locaux et régionaux, excluant ceux appartenant aux gouvernements du Québec et du Canada, le RQA a estimé à plus de 400 M$ les besoins en immobilisations, uniquement pour le maintien et l'entretien des infrastructures ainsi que l'acquisition de véhicules spécialisés et d'équipements essentiels.

À cela s'ajoutent plus de 415 M$ en besoins pour des projets de développement touchant notamment les pistes, les voies de circulation, les aires de stationnement, les clôtures, hangars, garages et aérogares.

Dans ce contexte de contraintes financières persistantes, l'enveloppe de 100 M$ demandée représente donc un seuil minimal, qui doit s'inscrire dans un financement récurrent et structurant, afin de permettre la planification et la mise à niveau des infrastructures sur plusieurs années.

« Les aéroports doivent être traités comme des infrastructures publiques essentielles. On prévoit l'entretien régulier des grandes autoroutes qui sillonnent le Québec ; il faut appliquer la même logique à nos aéroports », ajoute Serge Côté.

Une infrastructure essentielle à la sécurité publique

Les aéroports jouent un rôle clé pour les évacuations aéromédicales, la protection du patrimoine forestier et urbain, et certaines interventions d'urgence. Cette réalité met en lumière l'importance de maintenir des installations et des équipements aéroportuaires fiables.

« Les aéroports ont plusieurs responsabilités, dont celles d'assurer la sécurité des usagers et de soutenir certaines interventions d'urgence. Mais lorsque les installations deviennent vétustes faute d'investissements, on crée un paradoxe : une infrastructure essentielle à la sécurité devient elle-même vulnérable », rappelle Serge Côté.

Un levier économique pour le développement régional

En plus d'être des acteurs primordiaux pour assurer la sécurité du Québec, les aéroports constituent un levier essentiel de développement économique et d'occupation du territoire dans plusieurs communautés. Ils facilitent les déplacements d'affaires, soutiennent l'économie régionale et permettent aux entreprises de demeurer connectées aux grands centres et aux marchés.

Le maintien d'infrastructures aéroportuaires modernes et bien entretenues est donc crucial pour préserver l'attractivité des régions et faciliter les déplacements à l'intérieur de la province.

« Un aéroport, ce n'est pas seulement une piste : c'est une porte d'entrée pour les investissements, les emplois et la vitalité économique. Donner aux aéroports les moyens d'entretenir et de moderniser leurs infrastructures, c'est soutenir directement le dynamisme de nos régions et, par ricochet, celui du Québec tout entier », conclut Serge Côté.

Le RQA invite le gouvernement du Québec à mettre en place un financement stable et récurrent pour l'entretien et la mise à niveau des aéroports, afin de préserver un réseau sécuritaire et performant, au service de la sécurité et de la croissance de toutes les régions du Québec.

