CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES DU MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC - RETOUR À L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE : l'INSTITUT DU QUÉBEC APPELLE À UNE VÉRITABLE CULTURE DES RÉSULTATS

MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - À l'occasion des consultations prébudgétaires 2026-2027 du ministère des Finances du Québec, l'Institut du Québec (IDQ) a déposé son mémoire intitulé Tendre vers une culture des résultats. L'IDQ recommande avant tout au gouvernement de respecter ses engagements fiscaux : le retour à l'équilibre budgétaire en 2029-2030 et la réduction de la dette en pourcentage du PIB. Rappelons que le Québec est lié par des lois qui l'obligent à atteindre ces objectifs pour assurer la santé des finances publiques et l'équité entre les générations.

Force est de constater que ces engagements seront difficiles à tenir, car ils exigent des coupes budgétaires importantes -- les dépenses de portefeuilles n'augmenteraient que de 1,7 % par année, soit moins que l'inflation, pour les cinq prochaines années. « Dans un contexte préélectoral, l'ampleur de l'effort exige une discussion publique transparente sur les arbitrages que cette rigueur imposera, souligne Emna Braham, présidente-directrice générale de l'IDQ. Il est impossible de prétendre respecter nos lois sans faire des choix difficiles ».

Pour parvenir à l'équilibre budgétaire, le gouvernement a déjà identifié des mesures totalisant près de 20 G$ sur cinq ans, incluant l'amélioration du régime fiscal, une contribution accrue des entreprises publiques et un examen des dépenses budgétaires. Toutefois, selon le Vérificateur général du Québec, il manque encore 8,5 G$ de mesures à identifier pour assainir durablement les finances publiques. Ce gouvernement ou le prochain devra préciser comment il compte combler cet écart.

Renoncer à ces objectifs budgétaires ne ferait que reporter les décisions à prendre. Dans les années à venir, le Québec pourrait faire face à des taux d'intérêt plus élevés sur les marchés mondiaux. Comme notre province est déjà parmi les plus endettées du Canada, toute hausse des coûts d'emprunt se traduirait par une plus grande part du budget servant à payer les intérêts de la dette, au détriment du financement de la transition énergétique, de la réparation des infrastructures ou des soins aux personnes âgées.

Inspiration suédoise

La recommandation phare du mémoire est la création d'une unité permanente d'évaluation des programmes, inspirée de l'agence suédoise Statskontoret. Dotée d'une autonomie opérationnelle, cette entité serait chargée de la révision continue de l'efficacité des dépenses et de la publication transparente des résultats. Ce pôle d'expertise contribuerait à dépolitiser le processus d'évaluation en s'appuyant sur des données probantes.

« On mesure encore trop rarement si les interventions de l'État atteignent réellement les objectifs attendus, précise Emna Braham. L'objectif est de passer d'une logique de moyens à une logique de résultats pour déterminer, de façon responsable, ce que l'on doit continuer de faire et ce que l'on doit remettre en question dans le panier de services. »

Une évaluation rigoureuse de la performance des programmes est un levier pour sortir du « yo-yo » budgétaire entre compressions et réinvestissements. Cette transition vers une culture des résultats permettrait de mieux cibler les interventions de l'État et de dégager les marges nécessaires pour faire face aux défis économiques contemporains.

Pour en savoir plus

À propos de l'Institut du Québec

