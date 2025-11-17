TORONTO, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le Comité permanent des finances et des affaires économiques doit siéger pour tenir Consultations Prébudgétaires.

Le comité a l'intention de tenir des séances publiques à Toronto le jeudi 4 décembre 2025, à Peterborough le vendredi 5 décembre 2025, à Brockville le mardi 13 janvier 2026, à Ottawa le mercredi 14 janvier 2026, à Pembroke le jeudi 15 janvier 2026, à Kitchener le mardi 20 janvier 2026, à London le mercredi 21 janvier 2026, à Niagara Falls le jeudi 22 janvier 2026, à Kapuskasing le mardi 27 janvier 2026, à Thunder Bay le mercredi 28 janvier 2026, et à Sudbury à le jeudi 29 janvier 2026.

Les personnes qui souhaitent faire une présentation devant le comité sont priées de s'inscrire :

lundi 24 novembre 2025 à 12 h (HNE) pour Toronto et Peterborough ;

pour Toronto et Peterborough ; lundi 5 janvier 2026 à 12 h (HNE) pour Brockville, Ottawa et Pembroke ;

pour Brockville, Ottawa et Pembroke ; lundi 12 janvier 2026 à 12 h (HNE) pour Kitchener, London et Niagara Falls ;

pour Kitchener, London et Niagara Falls ; lundi 19 janvier 2026 à 12 h (HNE) pour Kapuskasing, Thunder Bay et Sudbury ;

Celles et ceux qui ne souhaitent pas faire de présentation orale, mais souhaitent commenter le question peuvent envoyer un mémoire au plus tard le jeudi 29 janvier 2026 à 18 h (HNE).

Pour vous inscrire ou soumettre un mémoire, veuillez visiter le site suivant : ola.org/fr/demande-comites.

Les délibérations du comité seront diffusées en ligne lorsque cela sera possible. La webdiffusion, les horaires des délibérations et la disponibilité se trouvent sur le site Web de l'Assemblée législative au ola.org/fr.

Ernie Hardeman, président

Lesley Flores, greffière

Édifice Whitney, Salle 1405

Toronto, ON M7A 1A2

Téléphone : 416 325-3509

Télécopie : 416 325-3505

ATS : 416-325-3538

Courriel : [email protected]

Les appels à frais virés sont acceptés.

