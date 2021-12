Le Comité permanent des finances et des affaires économiques siégera pour tenir des consultations prébudgétaires.

TORONTO, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Le comité prévoit tenir des audiences publiques par vidéoconference (Zoom) pour la région du Nord-Ouest de l'Ontario le lundi 10 janvier 2022; pour la région du Nord-Est de l'Ontario le mardi 11 janvier 2022; pour la région d'Ottawa de l'Ontario le mercredi 12 janvier 2022; pour la région de l'Est de l'Ontario le mardi 18 janvier 2022; pour la région du Grand Toronto et de Hamilton de l'Ontario le mercredi 19 janvier 2022 et le jeudi 20 janvier 2022; pour la région du Sud-Ouest de l'Ontario le vendredi 21 janvier 2022; et pour la région du Centre de l'Ontario le mercredi 26 janvier 2022.

Les personnes qui souhaitent se proposer pour une présentation orale sont priées de s'inscrire d'ici :

le mardi 4 janvier 2022 à midi (HNE) pour les régions suivantes : la région du Nord-Ouest de l' Ontario , la région du Nord-Est de l' Ontario , et la région d' Ottawa de l' Ontario ;

pour les régions suivantes : la région du Nord-Ouest de l' , la région du Nord-Est de l' , et la région d' de l' ; le lundi 10 janvier 2022 à 18 h (HNE) pour les régions suivantes : la région de l'Est de l' Ontario , la région du Grand Toronto et de Hamilton de l' Ontario , et la région du Sud-Ouest de l' Ontario ;

pour les régions suivantes : la région de l'Est de l' , la région du Grand Toronto et de de l' , et la région du Sud-Ouest de l' ; le mardi 18 janvier 2022 à 18 h (HNE) pour la région du Centre de l' Ontario .

Celles et ceux qui ne souhaitent pas faire de présentation orale, mais souhaitent commenter la question peuvent envoyer un mémoire au plus tard le mercredi 26 janvier 2022 à 19 h (HNE).

Pour vous inscrire ou soumettre un mémoire, veuillez visiter le site suivant : ola.org/fr/demande-comites .

Les délibérations du comité seront diffusées en ligne. La webdiffusion et les horaires des réunions se trouvent sur le site Web de l'Assemblée législative au ola.org/fr .

Ernie Hardeman, député provincial, président du comité

Michael Bushara, greffier

Bureau 1405, Édifice Whitney, 99 rue Wellesley Ouest

Queen's Park, Toronto, Ontario M7A 1A2

Téléphone : 416-325-3515

Télécopie : 416-325-3505

ATS : 416-325-3538

Courriel : [email protected]

Les appels à frais virés sont acceptés.

This information is available in English upon request.

SOURCE Comité permanent des finances et des affaires économiques, Assemblée législative de l'Ontario

