Consultation sur le site du Royal Victoria : la Chambre recommande des actions rapides et respectueuses du patrimoine

MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile son mémoire intitulé Revitalisation du site de l'ancien hôpital Royal Victoria : un patrimoine à valoriser au profit du rayonnement de la métropole. Il a été présenté aujourd'hui par Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre, dans le cadre d'une séance d'audition des opinions de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) relative au site de l'ancien hôpital Royal Victoria.

« La revitalisation du site de l'ancien hôpital Royal Victoria est un projet phare qui doit être amorcé rapidement. Depuis trop longtemps, le site a été laissé à l'abandon et les bâtiments continuent de se détériorer. Aussitôt que l'OCPM aura déposé son rapport, les différents ordres de gouvernement devront travailler de concert pour faire progresser ce dossier majeur pour la métropole. La mise en valeur de ce site emblématique nécessite un engagement clair de l'ensemble des parties et des actions rapides soutenues par des moyens financiers publics ambitieux », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le Royal Victoria occupe une position stratégique à Montréal, à la jonction entre le mont Royal et le centre-ville. Nous devons penser ce secteur comme un trait d'union entre ces deux lieux emblématiques et attractifs de la métropole. Dans cette optique, la Chambre recommande l'implantation de services adaptés aux visiteurs et aux touristes tels que des aires de repos et des lieux de restauration. La valorisation de l'accès public et du potentiel touristique doit permettre d'inscrire le Royal Victoria au sein de nouveaux circuits touristiques et contribuer à la vitalité économique à long terme du projet », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le plan d'aménagement devra donner la priorité au respect du caractère patrimonial et historique de cet espace. Il est absolument nécessaire de conserver la signature architecturale qui fait la réputation du Royal Victoria. Nous recommandons aussi que l'accent soit mis sur la vocation institutionnelle dans l'usage qui sera fait de ces bâtiments. Dans cet esprit, nous soutenons le projet du Nouveau Vic, porté par l'Université McGill, qui vise à ajouter de nouvelles infrastructures de pointe dans la recherche et l'enseignement supérieur. Ces aménagements viendront renforcer la compétitivité de Montréal dans l'économie du savoir et participeront grandement au rayonnement international de notre métropole », a conclu Michel Leblanc.

Le mémoire est disponible sur le site de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/