Consultation sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes - Une journée d'échanges sur des pistes de solution

QUÉBEC, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, se réjouit des échanges qui ont eu lieu aujourd'hui à l'occasion de la consultation sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes.

Cette consultation, tenue à Québec, a réuni des représentants de différents secteurs comme la santé, l'éducation, la recherche, le milieu de travail et le milieu communautaire. Les participants ont pu échanger sur leurs préoccupations relatives à l'utilisation des écrans, et partager des pistes de solution pour leurs champs d'activité respectifs.

Rappelons qu'un forum s'est également tenu en février 2020. Il a permis de réunir de nombreux experts québécois en vue de développer une vision commune sur l'état des lieux au regard de cette problématique en émergence. En raison de la pandémie, les travaux qui s'étaient amorcés à la suite du forum ont été interrompus et l'échéancier prévu a été repoussé. Ces enjeux demeurent prioritaires pour le gouvernement et les travaux ont été remis sur les rails au cours des derniers mois.

Citation :

« J'ai suivi avec beaucoup d'attention les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui. Cette consultation nous a permis de prendre connaissance des préoccupations des intervenants œuvrant dans différents milieux, notamment sur la gestion du temps d'écran, d'explorer des pistes d'action en matière de prévention et de réduction des méfaits, mais aussi en matière d'encadrement et de traitement. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé à la consultation. Elle permettra aussi de bonifier la stratégie sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes qui sera dévoilée sous peu. Un merci spécial également aux organismes communautaires qui réalisent un travail préventif colossal auprès des jeunes. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Les échanges d'aujourd'hui alimenteront la réflexion et les travaux menant à l'élaboration de la première Stratégie sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes, dont le dévoilement est prévu en cours d'automne 2021. Les sujets abordés toucheront principalement les jeunes de 2 à 25 ans, mais certaines recommandations visant la population générale pourraient être énoncées.

