Consultation - Stratégie québécoise de développement de l'aluminium - « Il faut assurer la compétitivité de notre industrie de l'aluminium. » -- Pierre Fitzgibbon

QUÉBEC, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec poursuit ses actions pour soutenir l'industrie québécoise de l'aluminium et renforcer sa compétitivité. Le mois de septembre 2020 marquera le lancement d'une importante démarche de consultation auprès des principaux intervenants de l'industrie, notamment les producteurs d'aluminium primaire, les transformateurs, les équipementiers, les fournisseurs spécialisés et les organismes de soutien.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, a annoncé le lancement de cette démarche.

Cet exercice, mené par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, permettra d'échanger sur les défis et l'avenir de l'industrie québécoise de l'aluminium en vue de la mise à jour de la stratégie gouvernementale et des mesures de soutien liées au développement de cette filière d'importance pour l'économie du Québec. Les discussions porteront notamment sur les moyens possibles pour accroître la productivité, accélérer l'adoption des technologies 4.0 et favoriser l'innovation pour préserver l'attractivité de l'industrie québécoise, de même que sur les perturbations affectant présentement le marché de l'aluminium.

Rappelons que le secteur de l'aluminium doit composer avec une baisse de prix et de nombreux défis, parmi lesquels une surcapacité de production à l'échelle mondiale, les contrecoups de la pandémie de la COVID-19 et, plus récemment, l'imposition par l'administration américaine d'un nouveau tarif injustifié de 10 % sur les exportations canadiennes d'aluminium primaire non allié vers les États-Unis.

La démarche de consultation vise à établir un portrait complet de ces nouveaux enjeux ainsi que les meilleures actions à poser afin de stimuler l'investissement dans tous les maillons de la chaîne de valeur. À l'issue de cette réflexion, le gouvernement du Québec déterminera notamment les meilleures mesures à prendre pour favoriser la transformation locale de notre aluminium primaire ainsi que pour faire valoir sa faible empreinte carbone sur tous les marchés.

Sur invitation seulement, l'exercice prendra la forme de rencontres virtuelles individuelles ou en groupe. Les personnes ou les organisations n'ayant pas reçu d'invitation pourront toutefois contribuer à cette réflexion en déposant, avant le 16 octobre 2020, un mémoire ou des commentaires à l'adresse courriel [email protected].

« Avec près de 30 000 emplois bien rémunérés à travers quelque 1 500 entreprises, notre filière de l'aluminium joue un rôle majeur pour assurer la croissance économique de tout le Québec. L'aluminium québécois est doté de l'empreinte carbone la plus faible au monde. Dans le contexte actuel de lutte contre les changements climatiques et de décarbonisation de l'économie, l'aluminium vert représente l'avenir de cette industrie. Le Québec possède donc un avantage significatif dont il doit absolument tirer profit. Je suis bien conscient des nombreux défis auxquels ce secteur fait face actuellement, notamment l'imposition par les États-Unis d'un nouveau tarif injustifié. Notre gouvernement va défendre les intérêts du Québec dans ce dossier et continuera d'être à l'écoute de l'ensemble des acteurs de l'industrie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Le secteur québécois de l'aluminium primaire est le quatrième en importance à l'échelle mondiale avec une production annuelle d'environ 2,8 millions de tonnes d'aluminium.

Le Québec dénombre 1 400 entreprises transformatrices de l'aluminium sur les quelque 1500 entreprises de la filière. Celles-ci sont actives dans plusieurs marchés, dont ceux du transport terrestre, de l'aérospatiale et de la construction.

Le Québec compte environ 70 équipementiers et fournisseurs spécialisés, fortement axés sur l'innovation et tournés vers l'international, ainsi que neuf alumineries, qui appartiennent à trois grands groupes, soit Alcoa, Aluminerie Alouette et Rio Tinto.

En 2018, l'industrie de l'aluminium a généré des exportations de plus de 8,1 milliards de dollars.

