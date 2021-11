Consultation publique sur une dérogation à la coupe en mosaïque et à la coupe avec protection de la régénération et des sols dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 inclusivement, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à émettre ses commentaires sur une dérogation au Règlement d'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (RADF) dans les unités d'aménagement (UA) 031-53 et 033-51, situées sur le territoire forestier public de la région de la Capitale-Nationale. Cette dérogation a pour but de bonifier l'approche d'organisation spatiale de la coupe en mosaïque (CMO) et de la coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) dans les UA 031-53 et 033-51 pour la période 2022-2023.

Le Ministère souhaite connaître les préoccupations des utilisateurs de la forêt en lien avec l'application de cette nouvelle approche d'organisation spatiale présentée dans le document de dérogation. Les citoyens et citoyennes peuvent prendre connaissance du document de dérogation et transmettre leurs commentaires en consultant le site Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, au plus tard le 15 janvier 2022 à 23 h 59.

De plus, le Ministère tiendra une séance d'information virtuelle au cours de laquelle ses représentants régionaux présenteront un résumé des modalités de la dérogation et répondront aux questions des participants.

La séance d'information virtuelle se tiendra le 25 novembre 2021, à 15 h . Pour assister à la rencontre d'information virtuelle, il est nécessaire de s'inscrire avant le 22 novembre 2021, en écrivant un courriel à [email protected]. Quelques jours avant la séance d'information, un lien Internet et des instructions seront transmis par courriel aux personnes inscrites pour qu'elles puissent participer à la rencontre.

Pendant la durée de la consultation, le personnel du Ministère sera disponible pour fournir des explications sur les travaux et répondre aux questions et aux préoccupations de la population. Les personnes qui désirent obtenir plus de renseignements sont invitées à communiquer avec le bureau régional du Ministère par courriel à [email protected] ou par téléphone en laissant un message au 418 643-4680, poste 0. Puisque les bureaux demeurent fermés à la clientèle en raison de la pandémie de COVID-19, des représentants du Ministère répondront aux messages vocaux dans un délai de deux jours ouvrables.

La présente consultation a pour but de recueillir les commentaires concernant l'application de cette nouvelle approche d'organisation spatiale présentée dans le document de dérogation. Elle ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebechttps://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Anik Martel,

Conseillère en communication,

Direction générale du secteur central,

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,

[email protected]



SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/