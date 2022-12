CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PLANS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUES

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Du 9 décembre 2022 au 5 février 2023, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à s'exprimer sur les plans d'aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 des unités d'aménagement 026-51, 041-51, 042-51, 043-51 et 043-52 situées sur le territoire forestier public de la Mauricie. Les PAFIT présentent les objectifs d'aménagement durable des forêts ainsi que les stratégies retenues pour atteindre ces objectifs dans le respect des possibilités forestières. Ils sont adaptés aux réalités des unités d'aménagement et sont révisés tous les cinq ans.

Bien que la consultation soit limitée au module Plans d'aménagement forestier intégré tactiques, il est recommandé que vous preniez connaissance des documents complémentaires afin de comprendre la démarche ainsi que les différents éléments soutenant les décisions d'aménagement. La population peut consulter ces documents en ligne en accédant à la page Web de la consultation (Québec.ca/consultations-foret-mauricie) et transmettre ses commentaires, à l'aide du formulaire en ligne, au plus tard le 5 février 2023, à 23 h 59. Pendant la durée de la consultation, le personnel du Ministère pourra répondre aux questions des citoyennes et citoyens1.

Les personnes qui souhaitent émettre des commentaires, mais qui n'ont pas accès à un service Internet, et celles qui désirent obtenir plus de renseignements sont invitées à joindre le Ministère aux coordonnées ci-dessous. Les PAFIT pourront être consultés à ces endroits, sur rendez-vous seulement. Veuillez communiquer avec l'un des bureaux suivants pour prendre rendez-vous :

Bureau régional de la gestion des forêts de la Mauricie - Centre du Québec

Trois-Rivières

Téléphone : 819 371-6151

Courriel : [email protected]

Bureau de l'unité de gestion de Windigo-et-Gouin

La Tuque

Téléphone : 819 523-9560

Bureau de l'unité de gestion du Bas-Saint-Maurice

Shawinigan

Téléphone : 819 536-2695

Notez que cette consultation n'a pas pour but de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

1 Notez que la période couverte par cette consultation est plus longue qu'à l'habitude afin de tenir compte des jours fériés et de la disponibilité du personnel qui sera réduite pendant la période des Fêtes.

