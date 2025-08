Consultation publique sur le projet de déclaration du site patrimonial du Vieux-Terrebonne par le gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 6 août 2025 /CNW/ - Le Conseil du patrimoine culturel du Québec annonce la tenue d'une consultation publique sur le projet de déclaration du site patrimonial du Vieux-Terrebonne.

Cette consultation permettra à la population et aux organismes de s'exprimer sur le projet de déclaration du site patrimonial du Vieux-Terrebonne. Trois moyens sont mis à leur disposition pour faire valoir leur opinion : en participant à l'audience publique, en déposant une communication écrite au Conseil ou en remplissant le questionnaire en ligne.

L'audience publique se tiendra le 10 septembre 2025, à 18 h 30 à l'amphithéâtre du collège Saint-Sacrement, au 901, rue Saint-Louis, Terrebonne, J6W 1K1. La première partie de l'audience sera consacrée à la présentation du projet de déclaration du site patrimonial du Vieux-Terrebonne par des représentants du ministère de la Culture et des Communications. Les citoyennes et les citoyens pourront ainsi s'informer sur ce projet d'importance pour l'avenir du Vieux-Terrebonne. La seconde partie de l'audience permettra aux personnes présentes de faire part de leurs commentaires sur ce projet de déclaration du site patrimonial du Vieux-Terrebonne. Les gens qui souhaitent s'exprimer lors de l'audience publique sont invités à s'inscrire avant le 3 septembre 2025 en téléphonant au Conseil ou en remplissant le formulaire en ligne sur le site du Conseil.

Les personnes et organismes qui le désirent peuvent déposer une communication écrite au Conseil, au plus tard le 19 septembre 2025, par courriel ou par le formulaire en ligne.

Il est également possible de répondre à un questionnaire Web disponible jusqu'au 10 septembre 2025.

Pour en savoir davantage sur le déroulement de la consultation publique, visitez le site Web du Conseil du patrimoine culturel du Québec.

Déclarer un site patrimonial : une mesure exceptionnelle pour l'avenir du Vieux-Terrebonne

Le site patrimonial du Vieux-Terrebonne présente un intérêt pour ses valeurs historique, architecturale, archéologique, paysagère et urbanistique. La déclaration d'un site patrimonial constitue le plus haut statut de protection pouvant être accordé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Elle est attribuée par le gouvernement par décret, après étude du projet au Conseil des ministres. Elle requiert plusieurs étapes, dont une consultation publique tenue par le Conseil du patrimoine culturel du Québec. Depuis 1963, 13 sites patrimoniaux ont été déclarés par le gouvernement. Citons par exemple les sites patrimoniaux du Vieux-Québec, du Mont-Royal ou de Percé. La protection et la mise en valeur de ces milieux de vie font l'objet d'efforts concertés qui en font des destinations patrimoniales uniques.

Le Conseil du patrimoine culturel du Québec est un organisme de consultation avec pouvoir de recommandation. Il a notamment pour mandat de tenir des consultations publiques sur toute question que lui confie le ministre de la Culture et des Communications. Ce rôle repose sur l'indépendance et l'expertise reconnues du Conseil.

www.cpcq.gouv.qc.ca

SOURCE Conseil du patrimoine culturel du Québec

Information : Nathalie Tremblay, Numéro sans frais : 1 844 701-0912, Numéro à Québec : 418 643-8378, poste 7019, [email protected]