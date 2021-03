Consultation publique sur la mise en valeur du pont de l'Île-d'Orléans

QUÉBEC, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports planifie actuellement le projet de construction du nouveau pont de l'île d'Orléans. Après sa mise en service, le pont actuel sera démantelé. Vu la valeur historique de l'ouvrage, le Ministère a amorcé une démarche pour mettre en valeur le pont actuel après son démantèlement. Le Ministère souhaite recueillir l'avis des citoyens sur le sujet par le biais d'une consultation publique qui se déroulera du 1er au 31 mars 2021.

Pour mener à bien cette démarche, le Ministère collabore avec l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le cabinet Socius recherche et conseils. Le démantèlement de cette infrastructure comporte plusieurs aspects d'intérêt pour lesquels la population est appelée à donner son opinion, tels que la commémoration et la mise en valeur des vestiges de l'ancien pont.

La consultation est réalisée en ligne sur la plateforme Consultation Québec. Les citoyens n'étant pas en mesure de répondre au questionnaire par Internet peuvent donner leur avis par téléphone en appelant au 418 808-4949.

Faits saillants

Une première consultation publique sur le concept général du nouveau pont s'est tenue plus tôt cet hiver. Les résultats de cette consultation seront bientôt rendus publics sur la page Web du projet.

Le Ministère travaille à la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement et à compléter la conception préliminaire du nouveau pont réalisée en collaboration avec le consortium Groupement Origine Orléans.

Les travaux préparatoires à la construction de la nouvelle infrastructure débuteront à l'automne 2022 avec les travaux de requalification de la côte du Pont sur l'île d'Orléans. Le nouveau pont à haubans sera mis en service à la fin de 2027.

