CONSULTATION PUBLIQUE SUR DES PLANS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

ROUYN-NORANDA, QC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Du 7 novembre au 22 décembre 2022, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à s'exprimer sur les plans d'aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) de l'Abitibi-Témiscamingue pour les unités d'aménagement (UA) 081-51, 081-52, 082-51, 082-51, 083-51, 084-51, 084-62 et 086-51.

Préparés par le Ministère, les PAFIT présentent les objectifs d'aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie d'aménagement forestier retenue pour assurer le respect des possibilités forestières et atteindre ces objectifs. La population est invitée à rencontrer l'équipe du Ministère lors de l'activité d'information organisée.

CALENDRIER DES RENCONTRES DE CONSULTATION UNITÉS D'AMÉNAGEMENT DATE et HEURE LIEU 081-51, 081-52, 082-51, 083-51, 084-51, 084-62 et 086-51 Mercredi 9 novembre 2022 De 16 h 30 à 18 h 30 En ligne

Pour assister à la séance d'information en ligne, veuillez vous inscrire avant le dimanche 6 novembre 2022, à 23 h 59, par courriel à [email protected].

Les personnes qui n'ont pas accès à Internet et qui désirent prendre un rendez-vous ou obtenir des renseignements supplémentaires peuvent communiquer avec nous aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion de Rouyn-Noranda

70, avenue Québec

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1

Téléphone : 819 763-3388

Unité de gestion de Val-d'Or

420, boulevard Lamaque

Val-d'Or (Québec) J9P 3L4

Téléphone : 819 354-4611

Unité de gestion de l'Harricana-Sud

1122, Route 111 Est

Amos (Québec) J9T 1N1

Téléphone : 819 444-5238

Unité de gestion de la Mégiscane

250, 14e Avenue Est

Senneterre (Québec) J0Y 2M0

Téléphone : 819 737-2350

Unité de gestion du Lac-Abitibi

645, 1re Rue Est

La Sarre (Québec) J9Z 3P3

Téléphone : 819 339-7623

Unité de gestion du Témiscamingue

75, rue des Oblats Nord

Ville-Marie (Québec) J9V 1J2

Téléphone : 819 629-6494

Les personnes intéressées ont jusqu'au 22 décembre 2022 à 23 h 59 pour consulter les documents et transmettre leurs commentaires sur les plans qui font l'objet d'une consultation en remplissant le formulaire disponible sur notre site Web au Québec.ca/consultations-foret-abitibi-temiscamingue.

