Consultation publique - Problématique des locaux vacants sur les artères commerciales - Début du processus

MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation convie la population à participer à une consultation publique visant à identifier des pistes de solutions à la problématique des locaux vacants sur les artères commerciales à Montréal. La Commission est soutenue dans ses travaux par le Service du développement économique de la Ville de Montréal.

Cette consultation sera l'occasion de s'informer, de faire entendre son point de vue, et de contribuer à identifier des solutions porteuses pour redynamiser ce secteur névralgique de l'économie de Montréal. La Commission a souhaité la mise sur pied d'une démarche de participation créative et interactive avec la tenue de plusieurs volets d'activités visant à rejoindre un bassin large d'actrices et d'acteurs impliqué.es dans la recherche et la mise en œuvre de solutions.

Toute l'information relative à la consultation est disponible à l'adresse : ville.montreal.qc.ca/locauxvacants .

DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION

Les différents volets de la démarche sont résumés ci-après :

Volet 1 : Séance d'information publique

Mardi 10 décembre 2019, à 19 h







Édifice Lucien-Saulnier, 155, rue Notre-Dame-Est, Salle du conseil, 2e étage

Métro Champ-de-Mars www.stm.info

Aussi accessible en webdiffusion

Pour intervenir lors de la période de questions du public de cette séance, il est possible de s'inscrire dès maintenant au 514 872-3000 ou à l'adresse : commissions@ville.montreal.qc.ca. Il est également possible de s'Inscrire sur place avant le début de la séance ou durant la pause.

Volet 2 : Sondage en ligne

Du 10 décembre au 20 janvier



Volet 3 : Séances d'audition des mémoires et opinions

Mardi 14 janvier, à 19h

Mercredi 15 janvier, à 14 h

Mercredi 15 janvier, à 19 h

Jeudi 16 janvier, à 14h (si nécessaire)

Mardi 21 janvier, à 14h (si nécessaire)





Édifice Lucien-Saulnier, 155, rue Notre-Dame-Est, Salle du conseil, 2e étage

Métro Champ-de-Mars www.stm.info

Aussi accessible en webdiffusion



Volet 4 : Consultations locales organisées par les arrondissements

Du 13 au 29 janvier - lieux variés



Volet 5 : Atelier de co-création sur invitation pour les commerçants et les propriétaires immobiliers

Semaine du 3 février

Au terme de son analyse, la Commission formulera des recommandations qui seront adoptées lors d'une séance publique dont la date sera annoncée ultérieurement.

INSCRIPTION

Les personnes qui souhaitent présenter un mémoire ou une opinion lors des séances d'audition des mémoires sont priées de s'inscrire au plus tard le vendredi 13 décembre, à 12 h en remplissant le formulaire disponible à l'adresse ville.montreal.qc.ca/locauxvacants ou encore par téléphone au 514-872-3000.

Les personnes qui préfèrent déposer un mémoire écrit sans le présenter verbalement ou transmettre simplement une opinion par courriel sont invitées à le faire au plus tard le lundi 20 janvier 2019 à l'adresse commissions@ville.montreal.qc.ca.

Les places étant limitées, les personnes qui souhaitent manifester leur intérêt à participer aux consultations locales organisées dans leur arrondissement sont invitées à remplir le formulaire disponible à l'adresse ville.montreal.qc.ca/locauxvacants avant le 20 décembre.

DOCUMENTATION

La documentation afférente est disponible pour consultation aux bureaux Accès Montréal, aux bureaux d'arrondissement, au Service du greffe, ainsi qu'à l'adresse ville.montreal.qc.ca/locauxvacants .

COMMISSIONS PERMANENTES

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation des citoyennes et citoyens aux débats d'intérêt public.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION

La Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation - volet municipal est présidée par M. Richard Ryan, conseiller de Ville, Le Plateau Mont-Royal. Le vice-président de la Commission est M. Dominic Perri, conseiller de Ville, Saint-Léonard. Les autres membres de la Commission sont : M. Younes Boukala, conseiller d'arrondissement, Lachine; M. Yves Gignac, conseiller d'arrondissement, Pierrefonds-Roxboro; Mme Fanny Magini, conseillère d'arrondissement, Outremont; M. Jocelyn Pauzé, conseiller de Ville, Rosemont--La Petite-Patrie; M. Yves Sarault, conseiller d'arrondissement, L'Île-Bizard--Sainte-Geneviève; Mme Véronique Tremblay, conseillère d'arrondissement, Verdun; Mme Maeva Vilain, conseillère d'arrondissement, Le Plateau Mont-Royal.

