Consultation publique dans la Capitale-Nationale - CONSULTATION PUBLIQUE SUR DES PLANS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUES

QUÉBEC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Du 7 novembre au 22 décembre 2022, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) organise une consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 des unités d'aménagement 037-71 et 037-72 situées sur le territoire forestier public de la région de la Capitale-Nationale. Les PAFIT présentent les objectifs d'aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie retenue pour assurer l'atteinte de ces objectifs dans le respect des possibilités forestières. Ils sont adaptés aux réalités de chaque unité d'aménagement et sont réalisés tous les cinq ans.

Le Ministère souhaite recevoir les commentaires des utilisateurs de la forêt en lien avec ces plans d'aménagement. Bien que la consultation soit limitée aux Plans d'aménagement forestier intégré tactiques, il demeure essentiel de prendre connaissance des documents complémentaires, afin de comprendre la démarche ainsi que les différents éléments soutenant les décisions d'aménagement. Les citoyennes et citoyens peuvent prendre connaissance de ces documents en consultant la page Web de la consultation (Québec.ca/consultations-foret-capitale-nationale) et transmettre leurs commentaires, à l'aide du formulaire en ligne, au plus tard le 22 décembre 2022, à 23 h 59.

De plus, le MRNF tiendra une séance d'information virtuelle au cours de laquelle ses représentants régionaux présenteront un résumé du contenu de ces plans d'aménagement et seront disponibles pour répondre aux questions.

La séance d'information virtuelle se tiendra le jeudi 24 novembre 2022, à 15 h. Pour y assister, il est nécessaire de s'inscrire avant le lundi 21 novembre 2022, à 23 h 59, en communiquant avec le Ministère par courriel : [email protected]. Quelques jours avant la séance d'information, un lien Internet et des instructions seront transmis, par courriel, aux personnes inscrites pour qu'elles puissent participer à la rencontre.

Pendant la durée de la consultation, le personnel du Ministère sera disponible pour répondre aux questions des citoyennes et citoyens. Ainsi, les personnes qui n'ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus de renseignements sont invitées à joindre le Ministère aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion de Portneuf-Laurentides-et-Charlevoix

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Téléphone : 418 875-4266

Courriel : [email protected]

Unité de gestion de Portneuf-Laurentides-et-Charlevoix

La Malbaie

Téléphone : 418 665-3721

Courriel : [email protected]

Bureau régional de la gestion des forêts de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Québec

Téléphone : 418 643-4680

Courriel : [email protected]

La présente consultation ne vise pas à réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/RessourcesNaturellesForets

https://twitter.com/MRNFQChttps://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Anik Martel

Conseillère en communication

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts