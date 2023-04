Consultation particulière sur le vieillissement actif - Des échanges fructueux en vue de l'élaboration du prochain plan d'action

QUÉBEC, le 7 avril 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, se réjouit des échanges qui ont eu lieu hier à l'occasion de la consultation particulière qui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du plan d'action 2024-2029 issu de la Politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec (VVE).

Cette journée de consultation avait pour but d'offrir un moment de réflexion en matière de vieillissement actif et de marquer le coup d'envoi des travaux qui auront lieu au cours de la prochaine année en vue de préparer le prochain plan d'action gouvernemental.

L'événement a réuni différents organismes et chercheurs invités à exprimer leurs réflexions et proposer des recommandations. Des représentants de ministères et d'organismes gouvernementaux ont également été conviés à y assister à titre d'observateurs afin d'entendre les enjeux et les recommandations des participants, dans l'objectif de mieux orienter les interventions gouvernementales et de définir des actions structurantes.

Soulignons qu'à cette occasion, la ministre a également annoncé la tenue, le 18 mai prochain, d'un forum visant à faire le bilan du plan d'action gouvernemental 2018-2023 Un Québec pour tous les âges et qui permettra d'échanger sur les perspectives d'avenir en matière de vieillissement actif. Elle a de plus annoncé qu'un appel de mémoire est en cours et qu'un sondage auprès de la population serait réalisé ce printemps.

« J'ai suivi avec grand intérêt les échanges qui ont eu lieu. Cette consultation nous a permis de prendre connaissance des préoccupations de nos partenaires des différents milieux d'intervention auprès des personnes aînées, et d'explorer des pistes d'action pour les années à venir. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de partager avec nous leurs idées et recommandations. Sachez que nous en prenons bonne note. Le prochain plan d'action reflétera la réalité vécue sur le terrain et tâchera de répondre encore mieux aux besoins des personnes aînées du Québec pour les cinq années à venir. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Parmi les thèmes abordés lors de cette journée, mentionnons les services de soutien à domicile, l'habitation adaptable et abordable, l'emploi et les revenus, la promotion d'un mode de vie sain, l'engagement dans la communauté, la mobilité et le transport, l'âgisme, la reconnaissance de la diversité des personnes aînées et l'accessibilité de l'information.

Il est à noter également que la ministre a annoncé l'actualisation de la politique Chez soi : le premier choix, publiée sous le titre Orientations en soutien à domicile. Ces orientations ciblent le soutien à l'autonomie pour les personnes présentant des incapacités et s'adressent au réseau de la santé et des services sociaux et à ses partenaires.

